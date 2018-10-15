Kız arkadaşını bulmaya gitti annesi intihar etti... Her şeyi tek tek anlattı 'Ezberleri bozuldu'

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, mart ayında Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan üniversiteli N.B.'nin (27) ifadesi terör örgütleri PKK ile FETÖ bağlantısını da deşifre etti. 5 yıl Kandil'de telsiz istasyonunda kaldığını söyleyen İzmirli N.B.'nin ifadesi şöyle:



"Liseden kız arkadaşım Ş.K. ile birlikte 2013'te Van Yüzüncü yıl Üniversitesi'ni kazanarak orada okumaya başladık. Kız arkadaşımın iki amcası HDP'de, ağabeyi ve dayısı ise örgütün dağ kadrosundaydı. Bir süre sonra onun dağa çıktığını öğrendim. Onu kurtarabilmek için ben de Kandil'e gittim.

'Bilgi sızmaya başladı'



2016 Temmuz ayından sonra yani Türkiye'de darbe girişimi olduktan sonra Kandil'e bilgi akışı kesildi. Başta elebaşları olmak üzere yönetim kadrosu paniklemeye başladı. Kandil'de 'Örgüte artık hiçbir şekilde bilgi sızmamaya başladı. Operasyonları haber alamaz hale geldik' yakınması başladı. Asker örgütün ezberini bozdu.



Örgütün her sahasında çok ciddi anlamda saha ve bölge sorumluları gibi kayıpları oldu. Bu da büyük psikolojik bunalım yaşattı. Örgütte bulunanların birçoğu artık kaçınılmaz sonun ölüm olduğunun farkında. Kız arkadaşımın öldüğünü öğrendim. Ölmeden ülkeme döndüm. Tek üzüntüm ben gidince acıma dayanamayan annemin intihar ettiğini öğrenmek oldu."