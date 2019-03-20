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Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf attığını öne sürerek arkadaşını tabancayla vuran şahıs, kız arkadaşının evinde bir süre saklandıktan sonra polise teslim oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:16
Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf attığını öne sürerek arkadaşını tabancayla vuran şahıs, kız arkadaşının evinde bir süre saklandıktan sonra polise teslim oldu.


Olay, Yıldırım’a bağlı Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşına laf attığını duyan Selahattin Y. (25), arkadaşı Halim S.’yi arayarak yanına gelmesini istedi. Mahallede bir kahvehanede buluşan iki arkadaş tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen münakaşa kavgaya dönüşünce, Selahattin Y. belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Halim S.’yi bacağından vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı.


Kahvede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Halim S.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarını gören Halim S. yüzünü kapatarak kendini gizlemeye çalıştı.


Polis ekipleri zanlı Selahattin Y.’nin bulunması için çalışma başlattı. Selahattin Y. olaydan yaklaşık bir saat sonra abisiyle birlikte karakola giderek teslim oldu. Teslim olan Selahattin Y.’nin kız arkadaşının evinde saklandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:16
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