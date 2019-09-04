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Kıymık nasıl çıkartılır?

Elle ve ayağa batan kıymıktan zahmetsizce kurtulabilirsiniz. İşte, ‘Kıymık nasıl çıkartılır?” sorusunun yanıtı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:50
Kıymık nasıl çıkartılır?

Kimi zaman sebze ve meyvelerden kimi zaman ise metal parçalardan ellere, ayaklara kıymık batar. Kıymık yani küçük parçacıkların cilde batması hatta bir süre bulunduğu yerde kalması son derece kolaydır. Ancak kıymıktan kurtulmak o kadar kolay değildir. Saatlerce cımbızla uğraşsanız da bazı parçacıklar öyle kolay kolay çıkmaz. Ayrıca çıkartamadığınız kıymık canınızı fazlasıyla yakar. Peki, kıymıklardan zahmetsizce kurtulmak mümkün mü?

Karbonat yöntemi!

Bir miktar karbonat ve suyu karıştırıp macun kıvamı oluşturun. Hazırladığınız macunu kıymığın battığı bölgeye uygulayın. Ardından macunun üzerine yara bandı takın. Birkaç saat sonra macunun olduğu bölgeyi temizleyin. Karbonatın etkisiyle görünür hale gelen kıymığı cımbız yardımıyla alabilirsiniz.

Esansiyel yağ yöntemi

Lavanta, limon ya da kekik yağı hiç fark etmez. Evinizde hangi yağ varsa kıymığın üzerine sürün. Kıymığın hızlıca yüzeye çıktığını fark edeceksiniz. Şayak kıymık inatçıysa yaklaşık 10 dakika bekleyin. Kıymığın kolaylıkla çıktığını fark edeceksiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:50
  1. Kıymık nasıl çıkartılır?
  2. kıymık batması şişme
  3. kıymık iltihabı
  4. çıkarılamayan kıymık

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