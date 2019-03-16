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"Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli artacak"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:- "Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli oranlarda artacak"- "Kıymetli kürkün değeri kilogram başı bin dolardan 5 bin dolara kadar çıktı"- "ÖTV sadece ihracata yönelik olarak kalktı. Türkiye'deki tüketiciler eğer bunu tüketiyorsa ÖTV alınacak hatta Türkiye'deki tüketicilere ÖTV 5 puan artırıldı"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:10
"Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli artacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla ihracat çift haneli oranlarda artacak." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şenocak, kıymetli kürkün dünyadaki toptan değerinin 15 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

Kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte ihracatı çift haneli oranlarda artıracaklarını, kıymetli kürkün dünyadaki perakende değerinin ise 30-40 milyar dolarlık pazar payı olduğunun altını çizen Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üretici ülkeler arasında ilk 3'e giriyor. Çin, Yunanistan ve Türkiye. Kıymetli kürkte rakiplerimiz olan Çin ve Yunanistan'da özel tüketim vergisi alınmıyordu. Bu nedenle hükümet nezdinde çeşitli girişimler yaptık. Bu girişimlerimizin sonucunda kıymetli kürkte ihracata yönelik olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Daha önceki sistemde ÖTV'yi geri ödeyip alma şansları vardı ama bu ürünün özelliği gereği devlet teşviklerinden faydalanması söz konusu olmuyordu. Onun için kayıt dışına çıkıyordu. Bu nedenle çeşitli girişimler yaptık. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu ilettik. ÖTV sıfırlandı.

Yalnız burada kamuoyunda yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde açıklık getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü ÖTV sadece ihracata yönelik olarak kalktı. Türkiye'deki tüketiciler eğer bunu tüketiyorsa ÖTV alınacak hatta Türkiye'deki tüketicilere ÖTV 5 puan artırıldı. Eskiden ÖTV ve KDV olarak yüzde 43 civarında bir vergi ödeniyordu şimdi yüzde 48'lere çıktı. Daha da artırılması bizim için sorun değil, artırılabilir. Önemli olan bizim için kıymetli kürkün ihracat ve yurt içindeki yabancılara satışı. Bunlardan ÖTV alınmadığı zaman dünyadaki payımızı mutlaka alacağız ve ciddi anlamda da katma değerli bir ürün olduğu için artışları hep beraber göreceğiz."


- "Kıymetli kürkün değeri kilogram başı bin dolardan 5 bin dolara çıktı"


Şenocak, kıymetli kürkün değerinin kilogram başı bin dolardan 5 bin dolara kadar çıktığını, o yüzden burada yol almak istediklerini belirtti.

Yurt dışında yüksek kesime hitap eden kıymetli kürkte pay aldıkları zaman deri ve deri mamulleri ihracatını orta vadede minimum ikiye katlayacağını daha sonraki yıllara doğru 5-10 milyar dolarlara doğru yol alacağını öngördüklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bunu gerçekleştireceğiz, çünkü çok yüksek katma değerli bir ürün. Toplam deri ve deri mamullerinde 5 yıl içerisinde 10-15 milyar dolarlara çıkılacağını düşünüyorum. İhracatın önündeki engellerin kalkması hem sektörümüzü hem de ülkemizi rahatlatacak.Türkiye'de kıymetli kürk için canlı hayvan üretimi yok. Sadece yarı mamul alıp üretiyoruz. Hayvanların yüzde 90'ına çiftliklerden ulaşılıyor. Çevreci bir anlayışla hem sektörümüze hem de ülkemize fayda sağlamak istiyoruz. ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte kayıt dışının da önüne geçilmiş olacak. Çok sayıda gerçekleşen kayıt dışı işler kayıt içine alınabilecek.

İDMİB olarak kıymetli kürkte ÖTV'nin kalkması için yoğun çaba gösterdik. Burada ÖTV'nin kalktığı ürün gamının ham kürk olması çıkarılan kanunun biz ihracatçıları korumak amacıyla çıkarıldığını vurgulamakta fayda görüyorum. Kürkte ÖTV kalktı algısı yanlış olur iç pazarda tüketimi zaten yoka yakın olan bir ürün ve yurt içindeki kullanıcılara ulaştığı halinde ürün hala özel tüketim vergisine tabi, ki bu zaten olması gereken. Hükümetimizin bu noktada üretici ve ihracatçıyı düşünerek atmış olduğu bu adımı doğru yorumlamamız lazım. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmalarda konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a aktarmıştık. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de konuyu kendisine iletmiştik. Sektörümüzün en büyük sorunlarından birine bu kadar hızlı bir şekilde çözüm ürettikleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum."





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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:10
  1. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak

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