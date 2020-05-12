Kıymetli Doğalgaz Kuruluşları..

Ülke için -namuslu olanları tenzih ederekten- kiminizin bir asalak, kiminizin de bir katma değer olabileceğinizi göz önüne aldığımızda “inananları uyarmak” inanmayanları ise “korkunç bir azap ile müjdelemek” amacıyla hem hataya düşmemeniz hem de insanların gözünde kiminiz kaliteli kuruluşlar iken küçülmemeniz adına birkaç uyarım olacak.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kamuoyunda sizin gibi faturalandırmaya yetkili kimi kuruluşların afakî rakamlarla insanları zor durumda bıraktıklarına sık sık şahit olmaktayız. Demem o ki aynı yanlışa düşmeniz ve “kapıya gelmeden” faturalandırma yapma gibi bir durumunuz söz konusu olursa bu durum bizi fevkalade müteessir eder ve çoğu insanımıza hukuk yoluna başvurma hakkı doğar. Elbette bu söylediklerim afakî bir durum ve geri kalan tüm kuruluşların böyle yaptığı veya yapacağı anlamına da gelmiyor ancak İstanbul ve Ankara’daki gibi bir durumu kimi hazırda sinsi sinsi bekleyen ve krizleri fırsat bilerek insanlardan emdiği kan ile büyümeyi ve daha çok zulmetmeyi vizyon belirlemiş bazı iştiraklerin bu haysiyetsizliği hayata geçirmesi durumu da halihazırda insanların şaşırmayacağı bir durum olarak beklenmektedir.

Halkın sırtında yük, kıymetli ticarî müesseselerimiz belki para kazanabilirsiniz ancak insanların güveni kaybedersiniz. Gerçi bunu yapan, insanların güvenini ne yapacak… Filhakika hukuken insanların atabileceği adımlardan pekâlâ milyonluk şirketler olarak korkmazsınız; o zaman ben içinde hâlâ ufacık da olsa, büyük de olsa iman olan şirket yöneticilerine Allah’ın ayetlerini hatırlatmakla yetineceğim.

Yüce Allah’ın A’raf Suresi’nde belirttiği Medyen halkının daha birçok isyanına ek olarak ölçüyü ve tartıyı tam yapmadıkları için “Nihayet o şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar.” (A’raf Suresi 91) ayetinde de sabit olduğu üzere azaba uğradıklarını, sizin de ölçüyü tartıyı eksik yapmanız durumunda aynı azaba gark olabileceğinizi alenen beyan ediyorum! Eğer yeterli gelmediyse sizlerin Mutaffifîn Suresi’ne de bir bakmasını öneriyorum!

Bu açık beyanın da sakın ola, fazladan oluşturacağınız ufak bir miktardan müminler korkacak diye yazıldığını düşünmeyin. Biz Peygamber Efendimize uyar ve ancak Kur’an’ı ve sünneti beyanata esas alırız. En’am Suresi’nde belirtildiği üzere “İşte bu (Kur’an), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitap’tır.” (En’am Suresi 92) Ancak ve ancak kitaptan uyarırız. Gaye, hepimizin İslam ahlakı üzere olup banisi olduğumuz şirketlerin ülkemiz ve müminler adına birer iman ve ihsan yuvasına dönüşmesini ummaktır. Velhasıl Ömerler bulmaktır…

Ezcümle onun emri gereği haksızlık karşısında susmamayı yeğleriz. Henüz yapılmış bir haksızlık yoksa bile Peygamberimizin buyurduğu “Müminin ferasetinden çekinin, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar!” (Tirmizî, Tefsi, 15) sözünden de anlaşıldığı gibi bir haksızlığın yahut doğabilecek fesadın meylini müminler hissedebilmektedir. Umarım bu durum çoğunuz için söz konusu değildir ve insanlar da faturalandırma yaptığınızda görür ki sizler gerçekten Medyen halkına değil müjdeleyici olan Şuayp (aleyhisselam)’a inananların tarafında yer almışsınız. Selam ve dua ile…

Notumuzu düşelim:

Bahtiyar’ım kema-Şuayben ahbar hünerin midir?

Sen ki ol zünnarın belindeyken ahkâm, haddin midir?