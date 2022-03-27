Kıymalı yumurta tarifi nasıl yapılır? Kıymalı yumurta tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
kıymalı yumurta günün her saati afiyetle yenir. eki, kıymalı yumurta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kıymalı yumurta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Kıymalı yumurta tarifi
Kıymalı yumurta malzemeler
- 150 gram kıyma
- 1 orta boy soğan
- 4 yumurta
- 1 silme çay kaşığı tuz
- 1 silme çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Kıymalı yumurta yapılışı
Tavayı ısıtıp kıymayı tavaya alın ve yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Kıymaların rengi değişince tavaya ilave edin. Altını kısıp kavurmaya devam edin. Kıymanız yağsızsa tavaya biraz zeytinyağı ilave edin. Birkaç kaşık da su ekleyerek kıymaların tavaya yapışmasını önleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin. Yumurtaları çırpın ve tavaya ilave edin. Çok fazla karıştırmadan yumurtalarla kıymaları birbirine yedirin ve tavaya yayın. Son olarak üzerine pul biberi serpip altını kapatın. Yumurtalar tavanın sıcağıyla pişmeye devam edecektir.
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Kıymalı yumurta püf noktası
Yumurtaların sulu kalması için, kıymaları kavurduktan sonra ekleyin ve çok fazla bekletmeyin. Yumurtanın daha yoğun kıvamda olması için, tavanın kapağını kapatarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Hazırladığınız kıymalı yumurtayı, ev yapımı mısır ekmeği ile servis ederek lezzetini arttırabilirsiniz.
Kıymalı yumurta kaç kalori
Kıymalı yumurtanın 100 gramında 132 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (275 gr) kıymalı yumurta 362 kaloridir.