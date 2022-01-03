Kıymalı bezelye yemeği tarifi

Malzemeler

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 adet havuç

2 orta boy patates

4 yemek kaşığı sıvı yağ

200g kıyma

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı taze bezelye

5 su bardağı sıcak su

Kıymalı bezelye yemeği tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak sebzelerimizi doğrayalım. Bunun için soğanı yemeklik doğrayalım, sarımsağı ince ince keselim. Havuç ve patateslerimizi de küpler halinde doğrayalım

Ardından yemeğimiz için tencereye sıvı yağı alalım. Üzerine kıymayı ilave edelim ve orta ateşte kıymanın rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuralım. Kavrulan kıymaya doğradığınız soğan ve sarımsağı ilave ederek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra domates salçası, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyelim. Salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavuralım. Doğradığınız havuç ve patatesimizde ilave ederek güzelce karıştıralım. Ardından taze bezelyeyi ekleyerek karıştıralım. Son olarak sıcak su ilave ederek karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte patates ve bezelyeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Ara ara yemeğimizi kontrol etmeyi unutmayalım. Pişen yemeğimizi ocaktan alalım ve servis edelim. Afiyet olsun!