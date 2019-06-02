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Kıyıda kalan balıklar telef oldu

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 10:57
Kıyıda kalan balıklar telef oldu

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklı kapanınca kenarda kalan çok sayıda balık telef oldu.


İlçede bulunan Beyhan 1 Baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlamasıyla birlikte savak kapaklarından 2 tanesi kapatıldı. Kapakların kapanmasıyla birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olanMurat Nehri’nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu. Bu yüzden üreme döneminde olan vekıyıya yakın olan çok sayıdabalık suyun çekilmesiyle telef oldu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:57
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