Kıyı şehirlerindeki konutlar 3 yılda yüzde 80 değerlendi
MÜSİAD tarafından kurulan ve Türkiye’deki gayrimenkullerin alımsatım ve kiralama gibi işlemlerinin 7/24 elektronik ortamdan yapıldığı Gayrimenkul Kıymetler Borsası (GABORAS) verilerine göre, Türkiye’nin kıyı şehirlerinde konut fiyatları son 3 yılda yüzde 80’e varan oranlarda artış gösterdi.
GABORAS Veri Direktörü Orhan Vatandaş, konut satışlarının geçen yıl 1,5 milyon adetle tarihi zirvesini yakaladığını, bu rekorda salgın sürecinde başlatılan düşük destekli kredi kampanyasının önemli etkisinin olduğunu belirtti. Özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa’da yüzde 60-80 arasında fiyat artışının gerçekleştiğini aktaran Vatandaş, “Salgınla birlikte değişen yaşam biçimleri insanların kentleşmenin yoğun yaşandığı metropollerden doğayla iç içe olabileceği bölgelere eğilimine neden oldu. Fiyat artışının en fazla kıyı ve kırsal bölgelerde gerçekleştiği görülüyor” açıklamasında bulundu.