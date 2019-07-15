0553 313 94 23

Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz saygı geçişi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 10 deniz aracı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında şehitler için saygı duruşu ve selamlama yaptı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:51
Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz saygı geçişi

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "Nene Hatun" gemisi ile römorkörler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda saygı geçişi yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki saygı geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "amiral gemisi" olan Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma 7, Kurtarma 8,Kurtarma 11, Kurtarma 12 ve Mehmetçik Römorkörü ile KEG-3,KEG-5,KEG-6 ve KEG-8 Acil Müdahale Botu olmak üzere 10 deniz aracı katıldı.

Kız Kulesi önünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına kadar tören düzeninde ilerleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 10 deniz aracı, şehitler için saygı duruşu ve selamlama yaptı.

Büyükdere açıklarından dönerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü üç uzun düdükle selamlayan gemi ve römorkörler, saygı geçişini Kız Kulesi önünde tamamladı.

Saygı geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanı Arslan Dede, kurumda çalışan 15 Temmuz gazisi 4 personel ile şehit yakını bir personel ve aileleri de Nene Hatun gemisinde yer aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:51
  1. 15 Temmuz
  2. İstanbul Boğazı
  3. Kıyı Emniyeti
  4. saygı geçişi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle açıldı
    1. Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle..
    2. Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını..
    4. Erdoğan: "Bizler milletçe, vatanımıza,..
    5. Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi,..
    6. Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç CHP..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe,..
    8. Erdoğan: "Önceki darbelerde milli..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta..
    10. AB'den skandal Türkiye kararı!..
    11. Atatürk Havalimanı’nda "15 Temmuz..
    12. Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil..
    13. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    14. "Vatandaşlarımız vatan nasıl..
    15. Stadyumda korkutan yangın
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da,..
    18. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    20. Çatalhöyük, Alacahöyük nerededir? KPSS..
    21. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları..
    22. "15 Temmuz gecesi millet bu kapıyı..
    23. İzmir'de "Demokrasi Yürüyüşü"
    24. İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
    26. Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşma!..
    27. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Rusya'dan AB'nin INF açıklamasına tepki
    29. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    30. Ahlatlı şehidin anısına bayrak dikildi
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”