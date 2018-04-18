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Kıyı Emniyet 10 milyon dolar teminat istedi

Beykoz’daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nı yıkan Malta bayraklı Vitaspirit isimli gemiye bir şokta Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:14
Kıyı Emniyet 10 milyon dolar teminat istedi

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahipleri, maddi zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Yalı’da büyük hasara neden olan gemiye bir şokta Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden geldi. Müdürlük yetkililerinin, milliyet.com.tr’ye yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer alıyor; “Gemi ve yüke ilişkin olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce verilen kurtarma hizmetinden kaynaklanan alacağı teminat altına almak amacıyla 10 milyon 60 bin dolar teminat talip edilmiştir.”
 
Gemi işletmecisi, Avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak yalı sahiplerinin 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, ihtiyati haciz rakamının 28 milyon dolara düşürülmesini talep etmişti. 

Milliyet
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:14
  1. İstanbul
  2. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

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