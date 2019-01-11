0553 313 94 23

Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı

Dünden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Kıyı Ege'de gece yarısına kadar sürecek

11 Ocak 2019 Cuma 11:06
Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı

İZMİR (AA) - Kıyı Ege'de dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece yarısına devam edecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40/75 kilogram/metrekare kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, gece yarısına kadar etkisini sürdürecek yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:06
  1. Meteoroloji
  2. sağanak
  3. Sel baskını
  4. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya barışı için Mersin'den KKTC'ye yüzecekler
    1. Dünya barışı için Mersin'den KKTC'ye..
    2. Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı..
    3. Red Bull geleceği aydınlatacak..
    4. "Sukuk ve VDMK ihraçları 2019'da..
    5. "Vodafone Karakartallılara" formalarda..
    6. Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 310..
    7. Çotanak Spor Kompleksi son virajda
    8. Kamu taşınmazlarındaki turizm..
    9. Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı
    10. BDDK'dan "taksit" düzenlemesi
    11. ANALİZ - Teknolojide üst sınıftaki..
    12. Bakan Pekcan'dan ihracatçıya müjde!
    13. Ödemeler dengesi (2)
    14. Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı..
    15. Aile düşmanı sapkın dernekler kapatılsın
    16. "Müslüman kadınlara dair yeni bir..
    17. FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle..
    18. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'da..
    19. Araştırma sonuçları yayınlandı!..
    20. Dev şirkette büyük kriz! Binlerce işçi..
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...