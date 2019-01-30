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Kıyı ablukaya alındı, ekipler harekete geçti... Bakın ne çıktı?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
Kıyı ablukaya alındı, ekipler harekete geçti... Bakın ne çıktı?

Bitez Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.

Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
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