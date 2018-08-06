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Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?

Deodorant lekesi özellikle, gömlek, bluz ve tişörtlerde deodorant kullanımı sonucu sıkça karşılaşılan bir problemdir.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:05
Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?

Lekelerin çözünmeye başlaması biraz zaman alacaktır. Lekeler tamamen çıktıktan sonra, kumaş hemen ılık ve sirke ilave edilmiş suda, leğende içerisinde elde yıkanmalıdır.

Leğende iyice yıkanan kumaş, daha sonra tekrar temiz ve ılık suyla durulanmalıdır. Koku kalmayacak şekilde durulanan giysi, daha sonra kendi halinde kurumaya bırakılmalıdır.

Kıyafetleri ütülerken de, üzerinde deodorant lekeleri olanlar asla ütülenmemelidir. Çünkü bu, deodorant lekelerinin bir daha çıkmamak üzere kıyafete işlemesine neden olur.

Akrilik, naylon, polyester ve pamuk gibi yıkanabilen kumaşlarda ise; leke çıkarıcı veya deterjan, giysiler çamaşır makinesine atıladan önce lekelerin olduğu yerlere bir parça uygulanır.

Daha sonra çamaşır makinesinde yıkanan giysiler çıkarılır ve lekelerin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Eğer lekeler hala duruyorsa bir parça deterjan bir miktar beyaz sirke ile karıştırılır ve lekeler üzerine uygulanır.

Daha sonra durulanan giysiler, tekrar kontrol edilir. Eğer inatçı lekeler hala çıkmamış ise, bir parça alkol giysi üzerine uygulanır ve kumaş daha sonra durulanır. Kendi halinde kurumaya bırakılan giyside deodorant lekesinden eser kalmayacaktır.

Deri yüzeylerden deodorant lekelerini çıkarmak için, bir ped yardımıyla uygulanan yumuşak sabun karışımı, yüzeydeki deodorant lekelerinin üzerine uygulanır. Sünger yardımıyla da temizlenebilen yüzeyde, daha sonra kuru bir bez yardımıyla sabun karışımı silinir.

Bu işlemden sonra, deri için ayrıca deri bakım losyonu veya spreyi de yüzeyin bakımını yapmak için uygulanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:05
  1. kadın
  2. kadın aile
  3. pratik bilgiler
  4. deodorant
  5. kıyafet

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