Kivili muhallebi nasıl yapılır? Kivili tatlı
Kivili sütlü tatlı tarifleri | Hem leziz hem de hafif bir tatlı tarifi arıyorsanız; kivili muhallebiyi deneyebilirsiniz. Peki, kivili muhallebi nasıl yapılıyor?
Yemeğin ardına leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; kivili muhallebiyi mutlaka denemelisiniz. Peki, kivili muhallebi için hangi malzemeler gerekli?
Kivili muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 8 yemek kaşığı şeker
- 1 kutu krema
Üzeri için:
- 2-3 adet kivi
- Kivi jölesi ya da nişasta
Kivili muhallebi nasıl yapılır?
Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak muhallebiyi pişirin.
Pişen muhallebinin içine kremayı ekleyin ve mikserle karıştırın.
Ardından muhallebiyi bir tepsiye ya da kaselere boşaltın.
Muhallebinin ilk sıcağı çıkınca kivileri üzerine dizin.
Arzu ederseniz hazır kivi jölesi pişirip tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Su ve nişastayla kendi jölenizi de hazırlayabilirsiniz.
Tatlı buzdolabında 3-4 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.