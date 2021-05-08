Kivili muhallebi nasıl yapılır? Kivili tatlı

Yemeğin ardına leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; kivili muhallebiyi mutlaka denemelisiniz. Peki, kivili muhallebi için hangi malzemeler gerekli?

Kivili muhallebi tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

8 yemek kaşığı şeker

1 kutu krema

Üzeri için:

2-3 adet kivi

Kivi jölesi ya da nişasta

Kivili muhallebi nasıl yapılır?

Süt, un, nişasta ve şekeri bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak muhallebiyi pişirin.

Pişen muhallebinin içine kremayı ekleyin ve mikserle karıştırın.

Ardından muhallebiyi bir tepsiye ya da kaselere boşaltın.

Muhallebinin ilk sıcağı çıkınca kivileri üzerine dizin.

Arzu ederseniz hazır kivi jölesi pişirip tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Su ve nişastayla kendi jölenizi de hazırlayabilirsiniz.

Tatlı buzdolabında 3-4 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.