Kivi üreticilerine uygulamalı eğitim Ordu’nun Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

Ordu’nun Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kivi üreticilerine uygulamalı eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, ilçedeki kivi üreticilerine bilgilendirme ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

İlçedeki kivi üreticilerinin kaliteli ve bol ürün elde etmeleri için eğitimlerin önemli olduğunun altını çizen Bayarslan, "Ordu İl Müdürlüğümüz katkılarıyla ilçemizdeki uygulama bahçemizde kivide gübreleme, meyve seyretme ve kivi zararları hem anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi. Amacımız kivide verimi artırmak, yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmektir" dedi.

Eğitime, Ziraat Mühendisleri Zekeriya Kırdar, Miraç Nur Ergin ve kivi üreticileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.