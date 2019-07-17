Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını canlandırıldı

Konya’nın Ilgın ilçesinde halk eğitim merkezi öğretmenliği yapan Nazike Gündüz, kendi el emeğiyle yaptığı 110 adet kitre bebekle 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdığı “15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Ilgın Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıldır kurs öğretmenliği yapan Nazike Gündüz, unutulmaya yüz tutmuş kitre bebeklerle 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdı. Lala Paşa Küllesi’nde 110 adet kitre bebekle hazırladığı 15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı” sergisinin açılışı önceki gün saat 20.00’de gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştiren sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar kitre bebeklerle anlatılmaya çalışıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sergide yer alan kitre bebeklerin tamamı Nazike Gündüz tarafından yapılırken, kıyafetleri ise kursiyerlerle birlikte hazırlandı.

20 yıldır kurs öğretmenliği yapan ve son 4 yıldır Ilgın Halk Eğitim Merkezinde görev yapan Nazike Gündüz, sergiyi açmasındaki amacının unutulmaya yüz tutmuş Anadolu kültürünü ve yaşanan tarihsel olayları yeni nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Daha önce kendi el emeğiyle yaptığı 130 kitre bebekle 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni geçen yıl da 15 Temmuz Destanı’nı canlandırdığını anlatan Nazike Gündüz, bu yıl da iki yıl boyunca uğraşıp yaptığı 110 kitre bebekle 15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı sergisini açtığını belirtti. Bu zamana kadar kendi bütçesinden harcadığı yaklaşık 10 bin lirayla bebeklerini yaptığını kaydeden Nazike Gündüz, "Bu yıl da üçüncü sergimi açmanın mutluluğunu yaşıyorum. İleride tüm bebeklerin bir arada olduğu daha kapsamlı bir sergi açmayı düşünüyorum. Vatandaşlar sergime yoğun ilgi gösteriyor. Sergiyi gezen vatandaşlar külliyenin müzeye dönüştürülmesini ve bebeklerin de kalıcı olarak burada kalmasını istiyor" diye konuştu.

İlk günden yoğun ilgiyle karşılan serginin Cuma gününe kadar açık kalacağını belirten Nazike Gündüz, hedefinin 3 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.