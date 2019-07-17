0553 313 94 23

Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını canlandırıldı

Konya’nın Ilgın ilçesinde halk eğitim merkezi öğretmenliği yapan Nazike Gündüz, kendi el emeğiyle yaptığı 110 adet kitre bebekle 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdığı “15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını canlandırıldı

Konya’nın Ilgın ilçesinde halk eğitim merkezi öğretmenliği yapan Nazike Gündüz, kendi el emeğiyle yaptığı 110 adet kitre bebekle 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdığı “15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.


Ilgın Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıldır kurs öğretmenliği yapan Nazike Gündüz, unutulmaya yüz tutmuş kitre bebeklerle 15 Temmuz darbe girişimini canlandırdı. Lala Paşa Küllesi’nde 110 adet kitre bebekle hazırladığı 15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı” sergisinin açılışı önceki gün saat 20.00’de gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştiren sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar kitre bebeklerle anlatılmaya çalışıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan sergide yer alan kitre bebeklerin tamamı Nazike Gündüz tarafından yapılırken, kıyafetleri ise kursiyerlerle birlikte hazırlandı.


20 yıldır kurs öğretmenliği yapan ve son 4 yıldır Ilgın Halk Eğitim Merkezinde görev yapan Nazike Gündüz, sergiyi açmasındaki amacının unutulmaya yüz tutmuş Anadolu kültürünü ve yaşanan tarihsel olayları yeni nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Daha önce kendi el emeğiyle yaptığı 130 kitre bebekle 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni geçen yıl da 15 Temmuz Destanı’nı canlandırdığını anlatan Nazike Gündüz, bu yıl da iki yıl boyunca uğraşıp yaptığı 110 kitre bebekle 15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı sergisini açtığını belirtti. Bu zamana kadar kendi bütçesinden harcadığı yaklaşık 10 bin lirayla bebeklerini yaptığını kaydeden Nazike Gündüz, "Bu yıl da üçüncü sergimi açmanın mutluluğunu yaşıyorum. İleride tüm bebeklerin bir arada olduğu daha kapsamlı bir sergi açmayı düşünüyorum. Vatandaşlar sergime yoğun ilgi gösteriyor. Sergiyi gezen vatandaşlar külliyenin müzeye dönüştürülmesini ve bebeklerin de kalıcı olarak burada kalmasını istiyor" diye konuştu.


İlk günden yoğun ilgiyle karşılan serginin Cuma gününe kadar açık kalacağını belirten Nazike Gündüz, hedefinin 3 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya hasadı
    1. Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya..
    2. (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap..
    3. Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint..
    4. Hindistan'da ölü sayısı 14'e çıktı!
    5. Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98..
    6. Ankesörlü telefonla irtibat halinde..
    7. Gram altın 257,8 lira seviyelerinde
    8. Uyuşturucudan kurtuldu şimdi dükkan..
    9. Diyarbakır’da 723 bin 860 kök kenevir..
    10. ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ı..
    11. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    12. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    13. Bayraktutar: Aile düşmanı dizilerden..
    14. Kitre bebeklerle 15 Temmuz Destanını..
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan ABD..
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    17. Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın..
    18. İkinci buluşma Önder’de
    19. Başkent polisi korsan otoparkçılara..
    20. Musiki ve doğaya adanmış 50 yıl
    21. Başarının sırrı birlikte yönetim
    22. Ortaya çıktı! "Cesetleri domuzlara..
    23. Döviz kurları
    24. Erzin Belediyespor "Erzinspor" oldu
    25. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kurban..
    26. Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu
    27. Virajı dönemeyen tır kurtarıldı
    28. Müfredat evrimci dilden temizlensin
    29. Balıkesir’de 1 kilo uyuşturucu ele..
    30. Brent petrolün varili 64,73 dolar
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?