'Kıtlık' oyununun sebebi belli oldu! İngiltere'den itiraf

Son günlerde gıda kıtlığı yaşandığı yönünde pek çok yayın yapıldı.

Gıda Güvenliği Hareketi'nde yer alan habere göre, Türk medyası ise bunu köpürtme konusunda birbiri ile âdeta yarışa girdi. İnsanların korkutulmasının nedeni İngiltere Çevre Bakanı George Eustice’nin açıklamasıyla ifşa oldu.

GDO'lu gıda üretimini arttıracaklar

İngiltere, küresel gıda krizinin üstesinden gelmeyesi için genetiği değiştirilmiş (GDO) gıda üretiminin hızlandırılacağını duyurdu.

Bu açıklama ile gerçek amaçlarının kıtlık narası altında GDO'lu tohum ve ürünlerin yaygınlaştırmak olduğunu ifşâ etmiş oldular.

The Economist'ten ilginç manşet

The Economist'in Mayıs sayısının kapağında, kuru kafa simgeli buğdaylarla gıda krizine vurgu yapılırken, "Yaklaşan gıda felaketi" başlığı kullanmıştı. Makalede, gıda bulup bulamayacağı belli olamayanların sayısının 440 milyon daha artarak, 1.6 milyara yükseldiği belirtilmişti.