KİT taşeron kadro son dakika gelişmesi

Taşeron işçilerin kadro umudu mutlulukla sonuçlanmıştı. Binlerce taşeron işçi kamuda kadroya alındı. Kadroya alınan taşeron işçiler şimdi 2019 yılına ilişkin maaşlarına zam yapılmasını beklerken, KİT’lerdeki kadro dışı kalan taşeronlar ise kadro bekliyor. HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için son dakika açıklamasında bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron işçinin kadroya alınması yönündeki mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Taşeron konusunda gelinen noktayı uluslararası bir başarı olarak değerlendiren Arslan, 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilirken 70 bin civarında işçinin kapsam dışında tutulmasının bu başarıyı gölgelediğini savundu. Arslan, "KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesine yer verdi.

"Taşerona kadro mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz"

KİT'lerde çalışan taşeron emekçilere kadro verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik tablonun oluşacağını vurgulayan Arslan, kadro mücadelesini kararlılıkla devam ettirileceğini, KİT'lerde çalışanların hak ve hukukunun başkalarının insafına bırakılmayacağını aktardı. Geçiş sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun geçen hafta kurularak çalışmalara başlandığını bildirdi. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, taşerondan kadroya geçen ve kadro kapsamı dışında kalanların ücret artışlarının enflasyonun altında olmayacak şekilde yapılması için bir imza kampanyası başlattıklarını da kaydetti.