Kitapseç
Kitapseç.com kimin? Kitapseç.com’da ne satılıyor? Kitapseç.com’dan nasıl alışveriş yaparım? Kitapseç ürün iadesi nasıl yapılır? Gibi soruların detayları haberimizde.
Kitapseç 2009 yılında hizmete başladı. Kitapseç’de kırtasiye, çanta, elektronik, film –müzik, oyuncak, hobi malzemeleri, puzzle gibi ürünler satışa sunuluyor.
Kitapseç’den nasıl alışveriş yapılır?
Kitapseç’den alışveriş yapmak için öncelikle www.kitapsec.com adresine gidin. Açılan sayfanın sol üst kçşesinde yer alan Yeni Üyelik oluştur seçeneğine tıklayın.
Bu kısımda sizden e-posta adresinizi ve şifre belirlemeniz istenir. Gereken bilgi formunu doldurduktan sonra mail adresinize aktivasyon linki gönderilir. Mailllerinize gidip aktivasyon linkine tıklayarak Kitapseç üyeliğinizi tamamlamış olursunuz.
Kitapseç iade koşulları nelerdir?
Kitapseç’ten aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde iade etme hakkınız bulunmaktadır.
Kullanılmış, ambalajı açılmış, tahrip edilmiş vb. şekildeki ürünler iade etme durumunuz olmamaktadır.