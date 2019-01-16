Kitaplar "duş"a giriyor güzel kokuyor

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Anadolu Üniversitesi (AÜ), yerleşkesinde bulunan kütüphanenin kitaplarını 3 yıldan bu yana Book Shower (kitap duşu) sistemiyle temizliyor, güzel kokusuyla raflarda öğrencilerine tekrar sunuyor.

Rektörlük onayıyla alınan ve kütüphanede 3 yıldan bu yana öğrencilerin kullanımına sunulan iki makine, ultraviyole ışınlarla bir kitabın 40 saniye içinde kapağının, yapraklarının ve cildinin temizliğini sağlıyor.

Yaklaşık 300 bin kitabın bulunduğu Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinde, öğrencilerin ödünç aldıkları kitap, geri verildiğinde raflara konulmadan önce duşa giriyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak yeniliklere açık olduklarını söyledi.

Çomaklı, "Kitap Duşu" projesinin insan sağlığı adına önemli olduğunu dile getirerek, "Kitaplarımız geleceğe bırakılırken temiz tutulmalıydı. Gelecekte bu kitapları okuyacak öğrencilerimiz olacak. Amacımız çocuklarımızın sağlığını düşünmekle beraber, bir kitabın da ömrünün uzunluğunu sağlayabilmek." dedi.

- "Benim sınavım da öğrencilerim"

"Tozlu raflardaki kitaplar" söyleminin kitabın ömrü ile alakalı olduğunun altını çizen Çomaklı, şöyle konuştu:

"Kitabın tozlu raflardan alınması ortamın kirli paslı olduğu anlamında düşünülmemeli. Tozlu raflardan kasıt, kitabın ne kadar eski olduğu. Biz de 300 bine yakın kitabımızı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu yüzden de kitaplarımız duşa giriyor, parfümleniyor ve öğrencilerimizle temiz, güzel kokusuyla buluşuyor. Geçenlerde akşam saati kütüphaneye habersiz bir ziyaret yaptım. Öğrencilerimizle sohbet ettim. 'Hocam siz hiç uyumaz mısınız?' dediler. Ben de 'siz neden uyumuyorsunuz?' diye sorunca, 'sınava çalışıyoruz' cevabını verdiler. 'Benim de sınavım öğrencilerim' dedim. Onların sağlığı, geleceği için çalışıyoruz, çalışmak zorundayız."

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Güven Tunçel de projenin öğrenciler tarafından çok sevildiğini dile getirerek, "Şu an kütüphanemiz bünyesinde 300 bin civarında kitap var. Bu kitaplar ödünç alınıyor ve elden ele dolaşıyor. Aslında bu durum sağlık adına gerçekten ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu yüzden biz de faydalı bir yenilik olduğunu düşünerek bu ihtiyacı hissettik." diye konuştu.

- "Benim için iyi oldu"

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Merve Ünlü ise kütüphaneden sıklıkla kitap aldığını anlatarak, "Kütüphaneden alınan kitapların ne şekilde kullanıldığını bilmediğimiz için bu tarz bir çalışma çok güzel. En azından benim için iyi oldu. Çünkü kütüphaneden çok kitap alıyorum. Kitapların dezenfekte edilmesi çok mantıklı. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



