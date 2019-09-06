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Kitap satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

Mersin'de bir araya gelen çocuklar, sattıkları kitaplardan kazandıkları parayı sokak hayvanları için harcadı

06 Eylül 2019 Cuma 15:30
Kitap satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen çocuklar, sattıkları kitaplardan kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama aldı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Viranşehir Sahili'nde kitap satarak, kazandıkları parayla mama alıp, sokak hayvanlarına ulaştırdı.

Bir barınakta bulunan kedi ve köpekleri, aldıkları mamalarla besleyen çocuklar sosyal sorumluluk projesine katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, hayvan ve doğa sevgisinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirtti.

Çocukların duyarlılığının önemine değinen Tarhan, "Çocuklarımız daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak onları okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama alınmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy ise yaptıkları çalışmanın kendilerine farklı bir deneyim kazandırdığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:30
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