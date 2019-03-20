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Kitap okuma yarışması düzenlendi

Erzincan Ortaokulu tarafından düzenlenen “Birlikte Okuyoruz” kitap okuma yarışmasının bu sene altıncısı gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:39
Kitap okuma yarışması düzenlendi

Erzincan Ortaokulu tarafından düzenlenen “Birlikte Okuyoruz” kitap okuma yarışmasının bu sene altıncısı gerçekleştirildi.


Altı yıl önce İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımlarıyla yirmi veli ile başlayan kitap okuma serüveni bu yıl iki yüzün üzerinde velinin katılımıyla adeta bir şölene dönüştü. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımıyla öğrenci ve velilere ödülleri takdim edildi. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gün, velilerin de kitap okuma eylemine dâhil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gün öğrencilerin söz ile değil onlara örnek olan anne babalar sayesinde okumayı seveceğini vurguladı. Daha sonra yarışmada birinci olan öğrenciler İrem Sena Dinçer ve Yahya Yılmaz Aydın ödüllerini Aziz Gün’ün elinden aldılar. Ayrıca okulda yapımı tamamlanan Fen Laboratuvarı, Zekâ Oyunları Sınıfı ve çevre bilincini geliştirmek amaçlı hazırlanan Hobi Bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.


Okulların yeni sistemde klasik sınıf anlayışından kurtulması gerektiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Gün bu sınıfların öğrencilerin çeşitli zekâ alanlarına hitap ederek öğrenmelerini kolaylaştırıp zevkli hale getireceğini vurguladı. Bu vesileyle de Aziz Gün emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:39
  1. kitap

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