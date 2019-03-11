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Kitap kurdu soba tamircisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde soba tamirciliği yapan 52 yaşındaki Nihat Güler, iş yerinin bir köşesini adeta kütüphaneye çevirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:01
Kitap kurdu soba tamircisi

Ordu’nun Ünye ilçesinde soba tamirciliği yapan 52 yaşındaki Nihat Güler, iş yerinin bir köşesini adeta kütüphaneye çevirdi. Yaklaşık 40 yıldır baba mesleği soba tamirciliğini devam ettiren Güler, askerliğinde yaşadığı olay sonrası kendini kitaplara adadı.

 

Teknik lise okuduktan sonra askerlik zamanında yabancı askerlerle diyalog kuramadığını söyleyen Nihat Güler, "Ben okuldan sonra askere gitmiştim. Askerde yabancı ülkelerin askerleriyle diyalog kuramadığım için konuşmanın ve dilin ne kadar önemli olduğunu anladım. Askerlik tezkeresinden sonra yabancı dil eğitimi aldım. Dil eğitiminden sonra ise okumaya biraz daha ağırlık verdim. Kahve kültürü toplumumuzda çok eski bir kültür olduğu için bundan ben kurtulmak istedim. Ve bol bol kitap okumaya devam ettim" dedi.



"Hem mesleğini geliştirdim hem de okumayı"

 

Askerliği sonrası ise kitap alışkanlığından vazgeçmeyen Güler, "Evlilik hayatımdan sonra çocuklarıma ve ailemle bu okuma kültürünü paylaştım. Daha sonra okuma alışkanlığı bende her gün artmaya devam ettiği için eşimin de benimle beraber kitap okumaya başladığını gördüm. Burada bir taraftan sobacılık mesleğimi yaparken diğer yandan ise dinlenme vakitlerimde bol bol kitap okuyorum. Aslında kitap okumanın insana biraz daha fayda getirdiğini ve kendi vücudumun da dinlendiğini hissettim. Yaklaşık olarak şu ana kadar yüz kitap okudum" ifadelerini kullandı.



"Gören müşteri rahatsız etmiyor"

 

Kitap okurken müşterilerinin de beklediğini ifade eden Güler, "Bazen müşterilerim selam vereceği sırada kitap okuduğumu gördüğü anda sessizce kitabıma ara vermemi bekliyorlar. Müşterilerim olsun ya da esnaf arkadaşlarım olsun ödünç kitap alıyorlar. Tabii, bu her gün devam ettiği için benim kitaplığımda kitaplarım çoğalmaya başladı. Bu kadar ufak alana kitaplarım sığmadığı için geri kalan kitaplarım ise şu anda evimdedir" şeklinde konuştu.



"Kitap okumadan önce agresiftim"

 

Kitap okuduktan sonra kendisinin de değiştiğini söyleyen Nihat Güler, "Ben kitap okumadan önce biraz agresiftim. Bizim insanlarımızın toplumunda genellikle konuşurken insanlarımız biraz hararetli konuşur. Ama insan okuyup bilgi kültürü arttıkça biraz daha sakinleşiyor. Bunu ben ancak okudukça anlayabildim" diye konuştu.

 

Çocukluğundan itibaren Nihat Güler’i tanıdığını söyleyen arkadaşı Ahmet Yenin, "Kendisini çocukluğumuzdan itibaren tanıyoruz. Bize her zaman okumanın ne kadar önemli olduğunu ve masasının hep köşesinde kitap bulundurduğundan kendisini belli ediyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:01
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