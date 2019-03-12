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"Kitap Kardeşim" projesi final programı Pasinler’de yapıldı

Erzurum-Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Proje Desteği ile yürütülen Kitap Kardeşim projesi final programı Pasinler ilçesinde yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 12:26
"Kitap Kardeşim" projesi final programı Pasinler’de yapıldı

Erzurum-Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Proje Desteği ile yürütülen Kitap Kardeşim projesi final programı Pasinler ilçesinde yapıldı.


Pasinler Alvarlı Efe Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen programda 7 güzel adamdan biri olan Nuri Pakdil’ın hayatı ile ilgili bilgi verildi. Erdem Beyazıt’ın şiiri okundu.


Programda Yakutiye Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fahri Güzel, proje ile ilgili olarak, "Okulumuzda sadece akademik başarı değil, sosyal-kültürel etkinlikler ve özellikle kitap okuma etkinlikleri önemsenmektedir. Okuyan Okul sloganıyla yürütülen etkinlikler kapsamında her gün ilk derse kitap okunarak başlanmakta, Okuyan Evler adıyla yürütülen okuma etkinliğinde 10 kişilik okuma gruplarında her ay okunan kitaplar bir öğretmen rehberliğinde gruptaki bir öğrencinin evinde ailelerin de katılımıyla müzakere edilmektedir. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen Kitap Kardeşim projesiyle de okulumuzdaki öğrencilerin ve 5 ilçeden öğrencilerin katılımıyla yazar buluşmaları, ilçelerde kitap müzakereleri gerçekleştirilmektedir. Pasinler ilçemizde yapılan final programı ile ilçe buluşmaları tamamlanmış oldu" dedi.


Programda selamlama konuşması yapan Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, "Osmanlı’nın değerini anlamak, kurucusu Osman Bey’den son padişah Sultan Vahdettin’e kadar geçen 623 yılda Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Yavuz Sultan Selim Han’ı, Kanuni Sultan Süleyman’ı ve yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığı döneminde hiç bir resmî evraka abdestsiz imza atmayan Sultan Abdülhamid Han’ı anlamaktan geçer. Ecdadımızı anlamak, anlatmak ve yaşatmak temel görevlerimizdendir" dedi.


Programda daha sonra öğrenciler tarafından okunan Yavuz Bahadıroğlu’nun Biz Osmanlıyız isimli kitabı Eğitimci-Yazar Taner Özdemir’in sunumuyla değerlendirildi.


Eğitimci Yazar Taner Özdemir, "Osmanlı Kültür ve Medeniyet değerlerini şekillendiren ana düşünce, "İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın" anlayışıdır. Osmanlı 600 yıldan fazla devam eden hükümranlık süresince hâkim olmayı değil, hadim olmayı ilke edinmiş, farklı inanç kesimlerine de hep aynı prensiple muamele etmiştir" dedi.


Alvarlı Efe Anadolu Lisesinde yapılan program, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya’nın Eğitimci Yazar Taner Özdemir’e plaket vermesiyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:26
  1. kitap
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