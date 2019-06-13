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Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bahittin Kahveci:- "Ülkemizde yakın zamanda yapılan bir çalışmada, insanlarımızın günde ortalama 6 saat televizyon izlediği tespit edildi. Aynı araştırmadaki veriler, insanlarımızın günde 3 saat internet kullandığını, kitaba ise sadece 1 dakika ayırdığını ortaya koyuyor"- "Türkiye'nin 20 milyon pırıl pırıl genci var, 'Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi' de gençlerde kitap şuuru denilen kavramın gelişmesi için hazırlandı"

13 Haziran 2019 Perşembe 17:41
Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahittin Kahveci, Türkiye'de yakın zamanda yapılan bir çalışmada, insanların günde ortalama 6 saat televizyon izlediğinin tespit edildiğini belirterek, "Aynı araştırmadaki veriler, insanlarımızın günde 3 saat internet kullandığını, kitaba ise sadece 1 dakika ayırdığını ortaya koyuyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği "Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi" çerçevesinde, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kitap Şuuru" konulu etkinlik düzenlendi.

Kitap, Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi Koordinatörü de olan KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje sayesinde 4 bin kitabın gençlerle buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Kitapları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete alınan Trabzon Botanik Parkı'ndaki mekanda gençlere ulaştırmayı istediklerini anlatan Kahveci, bu doğrultuda ilgililerle görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Kahveci, Türkiye'de yakın zamanda yapılan bir çalışmada, insanların günde ortalama 6 saat televizyon izlediğinin tespit edildiğini dile getirerek, "Aynı araştırmadaki veriler, insanlarımızın günde 3 saat internet kullandığını, kitaba ise sadece 1 dakika ayırdığını ortaya koyuyor. Farklı bir araştırma ise bizim insanımızın yılda ortalama 7,2 kitap okuduğunu gösteriyor. Bu rakamlar maalesef çok düşük." diye konuştu.

Dünyada ilk kütüphanenin Müslümanlar tarafından Fas'ta kurulduğunun bilindiğini aktaran Kahveci, dünyanın en büyük kütüphanesinin ise yaklaşık 160 milyon kitabın bulunduğu Amerika Kongre Kütüphanesi olduğunu belirtti.

Kahveci, Türkiye'de Milli Kütüphanedeki kitap sayısının yaklaşık 3 milyon olduğuna işaret ederek, bu rakamın mutlaka artırılması gerektiğini vurguladı.

Kahveci, dünyada en büyük kütüphanelerin bulunduğu ilk 10 ülke sıralamasında Amerika, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada ve Almanya gibi ülkelerin yer aldığını, Türkiye'nin ise maalesef bu sıralamada bulunmadığını söyledi.

- "Kitap kültürü olan toplumlar, nitelikli okuyan toplumlardır"

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "oku" olduğunu anımsatan Kahveci, Türkiye'de mutlaka kitap okuma konusunda farkındalığın daha da artırılması, bu konuya ilişkin her ne kadar geç kalınmış olsa da tüm bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Çeşitli ülkelerdeki kütüphanelerin çalışma sistemleri hakkında da bilgi veren Kahveci, Türkiye'deki kütüphanelerde insanların daha fazla faydalanabileceği yeni sistemler oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Kahveci, Türkiye'nin 20 milyon pırıl pırıl genci olduğunu belirterek, bu projenin de gençlerde kitap şuuru denilen kavramın gelişmesi için hazırlandığını söyledi.

Kitap kültürü olan toplumların nitelikli okuyan toplumlar olduğunu anlatan Kahveci, Türkiye'nin bu konuda adımlar attığını ancak daha alması gereken çok mesafe olduğunu vurguladı.

Kahveci, yeni neslin dünyaya yön vereceğinin altını çizerek, bunun da ancak okuyarak, kitaplarla dost olarak gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Türkiye'de bin 118 kütüphane bulunduğunu, kahvehane sayısının ise 700 bin civarında olduğunu ifade eden Kahveci, "Toplumu harekete geçirmek için kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek 5, 10 sene sonra olumlu sonuçlar almaya başlarız. Bunun için de topyekun seferberlik olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:41
  1. Kitap Kahve ve Gençliğin Buluşması Projesi
  2. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kahveci
  3. Trabzon

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