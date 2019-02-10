Erdoğan müjdeyi verdi! "Kitap, dergi ve gazetede KDV olmayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor."10 Şubat 2019 Pazar 13:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde müjdeli bir haber paylaştı.
Başkan Erdoğan, "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor." dedi.
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