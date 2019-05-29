0553 313 94 23

Kitap aşkına öğle sıcağında 3 kilometre yürüyüp turistlere kitap armağan ettiler

Antalya’nın Kemer ilçesinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören yüzlerce öğrenci 32 derecelik öğle sıcağında yaklaşık 3 kilometre yürüyerek turistlere kitap armağan etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:14
Kitap aşkına öğle sıcağında 3 kilometre yürüyüp turistlere kitap armağan ettiler

Antalya’nın Kemer ilçesinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören yüzlerce öğrenci 32 derecelik öğle sıcağında yaklaşık 3 kilometre yürüyerek turistlere kitap armağan etti.



Antalya’nın Kemer ilçesinde Kemer Kaymakamlığının organize ettiği ve Kemer Belediyesi, ATSO Kemer Temsilciliği, Kemer Esnaflar Odası, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası, Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği, Kemer Otelciler ve İşletmecileri Birliği Derneği tarafından desteklenen “Kemer her yerde okuyor” projesi kapsamındaetkinlik düzenlendi. Saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kitap fuarı yanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, OECD verilerine göre Türkiye’nin okuma oranı bakımından dünyada 86. sırada olduğunu belirterek, ülkemizin okuduğunu anlama sıralamasında da 50. sırada olduğunu söyledi. Karameşe, “Türk öğrencileri ezber konusunda çok iyi fakat analiz yetenekleri, karşılaştırma ve kıyaslamalarda iyi değil.“ diye konuştu.



Proje hakkında bilgi veren Karameşe, “Kemer’de bütün noktalarda insanların vakit geçirdiği, oturduğu, eğlendiği yemek yediği noktalarda, kitap erişim noktaları oluşturuyoruz. Kemer’in her yerinde kitaplar, kütüphaneler olacak. Bu kitaplar bütün Kemer’i dolaşacak. İnsanlar, ’Al, Oku, Götür’ ile okumak istediği kitabı bir restorandan alacak okuyacak, evine getirecek daha sonra başka bir noktada olan kütüphaneye kitabını bırakacak. Z Kütüphanelerini bütün yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yüzden otellerimizle işbirliğini yaptık. Her otelle bir okulu kardeş okul kampanyası çevresinde birleştireceğiz. Her otel bir okulun kütüphanesini ve kitaplığını üstlenecek. Kemer Merkez’de bir yerde kitap parkı oluşturmak, tamamen kitap temalı bir park oluşturmak, merkezinde halk kütüphanesi yanında tematik bir çocuk kütüphanesi onun yanında da oyuncak ve oyun kütüphanesi oluşturmak. Parkın tümünü kitap, kitaplık ve okumak üzerine kurgulamak niyetindeyiz.” şeklinde konuştu.



Daha sonra Kemer Protokolünün de yer aldığı kortej, Ayışığı Koyu’na doğru yürüyüşe geçti.Kortej orkestranın seslendirdiği şarkılar eşliğinde yürürken, iş yerlerinde kitaplık sunan esnafa “Kitap Dostu” sertifikaları verildi. Ayışığı Parkı’na gelen öğrenciler, dağıtılan suya adeta hücum ederken, Kaymakam Hüseyin Karameşe “Bu sıcakta buraya kadar yürüyen öğrenci arkadaşları alkışlıyorum” dedi. Kaymakam Karameşe, daha sonraöğrencileri sahilde güneşlenen turistlere kitap armağan etmeye ve ardından 15 dakika kitap okumaya davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:14
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi