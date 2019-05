Kitap aşkına öğle sıcağında 3 kilometre yürüyüp turistlere kitap armağan ettiler

Antalya’nın Kemer ilçesinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören yüzlerce öğrenci 32 derecelik öğle sıcağında yaklaşık 3 kilometre yürüyerek turistlere kitap armağan etti.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Kemer Kaymakamlığının organize ettiği ve Kemer Belediyesi, ATSO Kemer Temsilciliği, Kemer Esnaflar Odası, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Odası, Kemer Turizmci ve İşadamları Derneği, Kemer Otelciler ve İşletmecileri Birliği Derneği tarafından desteklenen “Kemer her yerde okuyor” projesi kapsamındaetkinlik düzenlendi. Saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kitap fuarı yanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, OECD verilerine göre Türkiye’nin okuma oranı bakımından dünyada 86. sırada olduğunu belirterek, ülkemizin okuduğunu anlama sıralamasında da 50. sırada olduğunu söyledi. Karameşe, “Türk öğrencileri ezber konusunda çok iyi fakat analiz yetenekleri, karşılaştırma ve kıyaslamalarda iyi değil.“ diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Karameşe, “Kemer’de bütün noktalarda insanların vakit geçirdiği, oturduğu, eğlendiği yemek yediği noktalarda, kitap erişim noktaları oluşturuyoruz. Kemer’in her yerinde kitaplar, kütüphaneler olacak. Bu kitaplar bütün Kemer’i dolaşacak. İnsanlar, ’Al, Oku, Götür’ ile okumak istediği kitabı bir restorandan alacak okuyacak, evine getirecek daha sonra başka bir noktada olan kütüphaneye kitabını bırakacak. Z Kütüphanelerini bütün yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yüzden otellerimizle işbirliğini yaptık. Her otelle bir okulu kardeş okul kampanyası çevresinde birleştireceğiz. Her otel bir okulun kütüphanesini ve kitaplığını üstlenecek. Kemer Merkez’de bir yerde kitap parkı oluşturmak, tamamen kitap temalı bir park oluşturmak, merkezinde halk kütüphanesi yanında tematik bir çocuk kütüphanesi onun yanında da oyuncak ve oyun kütüphanesi oluşturmak. Parkın tümünü kitap, kitaplık ve okumak üzerine kurgulamak niyetindeyiz.” şeklinde konuştu.

Daha sonra Kemer Protokolünün de yer aldığı kortej, Ayışığı Koyu’na doğru yürüyüşe geçti.Kortej orkestranın seslendirdiği şarkılar eşliğinde yürürken, iş yerlerinde kitaplık sunan esnafa “Kitap Dostu” sertifikaları verildi. Ayışığı Parkı’na gelen öğrenciler, dağıtılan suya adeta hücum ederken, Kaymakam Hüseyin Karameşe “Bu sıcakta buraya kadar yürüyen öğrenci arkadaşları alkışlıyorum” dedi. Kaymakam Karameşe, daha sonraöğrencileri sahilde güneşlenen turistlere kitap armağan etmeye ve ardından 15 dakika kitap okumaya davet etti.