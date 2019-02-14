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KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu: "Kilis’te Mahalle Kültürü”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KİTAM) her ay Kilis’in kültür insanlarının katılımıyla farklı bir konuda yapılan sohbetlerin bu ay ki konusu “Kilis’te Mahalle Kültürü" oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:29
KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu: "Kilis’te Mahalle Kültürü”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KİTAM) her ay Kilis’in kültür insanlarının katılımıyla farklı bir konuda yapılan sohbetlerin bu ay ki konusu “Kilis’te Mahalle Kültürü" oldu.


Hasan Bitken’in konuşmacı olarak yer aldığı sohbete Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı. Hasan Bitken konuşmasında kendi çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği 50’li, 60’lı yılların Kilis’ini hatırlattı. Bitken, o yıllara ait anılarını ve hayat tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Hasan Bitken, çocukluğundan bu yana hayatından kesitleri, eski mahalle hayatını, komşuluk ilişkilerini, o yılların sosyal hayatını anlatan Bitken, doğumdan cenazeye, evlilikten çocuk oyunlarına kadar hayatın farklı zaman dilimlerinde yaşanan gelenek ve adetleri örneklerle açıkladı. Bitken, önceden Kilis mahallelerinde hayatın çok samimi bir şekilde yaşandığını, her mahallenin camisi ve çeşmesi olduğunu, mahalle sakinlerinin oradaki esnaftan alışveriş yaparak, esnafla samimi ilişkiler kurduğunu söyledi.


50 yıl önce Kilis’te farklı iş kollarından esnafların bir araya gelerek oluşturduğu Körler, Hasırcılar, Akcurun çarşılarının bulunduğunu söyleyen Bitken, eskiden mahalle kahvelerinde “haketçi” adı verilen ve kahveye gelenlere hikayeler anlatan kişilerin bulunduğunu ifade etti. Kilis’te daha önce düğün ve cenazeyle ilgili çok sayıda adetin bulunduğunu ama günümüzde bu adetlerin artık uygulanmadığını belirten Bitken, hamam kültürünün de Kilis’teki mahalle kültürünün en önemli geleneklerinden biri olduğunu söyledi.


Sohbet sonunda konuşmacı Hasan Bitken’e Rektör Karacoşkun tarafından günün anısına teşekkür belgesi verildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:29
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