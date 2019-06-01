0553 313 94 23

Kıssa’dan hisse... İmam Şâfiî’den ahlâk dersi

İmam Şâfiî'den, dersi terk edip giden talebesi Yunus'a ibretlik nasihatler...

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07
Kıssa’dan hisse... İmam Şâfiî’den ahlâk dersi

İmam Şafiî, talebelerinden Yunus ile müzakere yaptığı bir meselede ihtilafa düşer. Öyle ki talebesi öfkesinden dolayı dersi terk eder ve evine gider. Akşam olunca Yunus kapısının çalındığını fark eder. ‘Kim o?’ der. Kapıdaki kişi, ‘Şafii’ der.

Yunus, kapıyı açar ve İmam Şafii’nin kapıda beklemekte olduğunu görür ve hocasının ayağına kadar gelmesine şaşırır.

İmam Şafii kapıyı açan talebesi Yunus’a şunları söylemiştir:

1- Ey Yunus, bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken bir mesele mi bizi ayıracak?

2- Ey Yunus, yaptığın ve üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma! Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir!

3- Ey Yunus, hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme.

4- Bütün kalbinle günaha öfkelen ama günahkara acı, ona merhamet göster.

5- Ey Yunus, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster.

6- Ey Yunus görevimiz, hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok etmek değil.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:07
  1. İmam Şafiî
  2. Yunus
  3. Kim o?
  4. Şafii
  5. tedavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla buluştu
    1. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    2. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    3. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    4. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    5. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    6. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    7. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    8. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    9. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    10. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    11. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    12. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    13. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    14. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    15. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    16. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    17. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    18. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    19. Hastane yönetiminden okuma..
    20. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    21. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    22. Ordu’da dilenci operasyonu
    23. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    24. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    25. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    26. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    27. Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası
    28. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    29. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti