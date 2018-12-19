Kışlık yardım mağzaları açılıyor

Türkiye genelindeki 12 lojistik deposu, yaklaşık 250 temsilciliği ve binlerce gönüllüsüyle Beşir Derneği, ekonomik olarak zor şartlar altında yaşayan binlerce aileye kışlık yardımlarda bulunuyor. Dernek, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzun raf ömrüne sahip ürünlerden oluşan kumanya paketleriyle soğuk kış şartlarında ihtiyaç sahiplerinin elinden tutuyor. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı ve kimsesizlere, yardıma muhtaç gönüllere yardımlarıyla destek olan Beşir Derneği, bir kişinin baştan ayağa soğuktan korunmasını sağlayacak, ambalajı hiç açılmamış kışlık kıyafet ve yakacak yardımlarında bulunuyor.

Türkiye’nin bir ucundan diğerine ‘kışlık yardım mağazaları’ açan Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerinin bu mağazalardan zorunlu ihtiyaçlarını temin edebilmesini sağlıyor. Dönemsel olarak açılan bu mağazalar açılan bölge halkının hizmetine sunuluyor.

Muş’tan Kırıkkale’ye, Lüleburgaz’dan Derince’ye, Kocaeli’nden Sakarya’ya yurdun birçok noktasında ‘Kışlık Yardım Mağazaları’ açmakta olan Beşir Derneği, yurtiçinde bulunan Kışlık Yardım Mağazaları’ndan yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, alışveriş yapabilmenin mutluluğuna vesile oluyor.