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Bedelli askerler kışlalarına teslim olmaya başladı

515 bini geçen rekor başvuruyla askerlik görevlerini bedelli yapacak olanlar kışlalarına teslim olmaya başladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
Bedelli askerler kışlalarına teslim olmaya başladı

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında ilk celp döneminden faydalananlar, kışlalarına teslim oldu.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak olan askerlere ilişkin hazırlanan celp takvim süreci işlemeye başladı. Bedelli askerlik için müracaat işlemlerini tamamlayan askerler, 21 günlük eğitimlerini tamamlamak üzere kışlalarına teslim oluyor. Bu kapsamda 3 celp döneminin ilkinde vatani görevini Ankara’da yapacak olan askerler, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına teslim oldu. Etimesgut’taki kışlada ilk celpte yaklaşık 2 bin 550 kişi vatani görevini yapacak.

"VATAN HİZMETİNE HOŞ GELDİNİZ"

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, “tek er muharebe eğitimi”, “yanaşık düzen eğitimi”, “mekanik nişancılık ve atış eğitimi”, “temel beden eğitimi” ve “askeri kültür” olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.
Kışlaya gelen askerler, aileleriyle vedalaşmalarının ardından giriş için kayıtlarını yaptılar. “Vatan hizmetine hoş geldiniz” yazılı kapıdan giriş yapan askerler, vatani görevlerine başladı. Bedelli askerlik için Rize’den gelen Doğan Yazıcı, “Bedelli ilk çıktığı gün başvuru yaptım. Evde 2 çocuğum var, onları bırakıp geldim. Rize’de ahşap evler yapıyorum. 21 gün bence gerçek askerlik için yeterli değil ama çalıştığımız için 21 gün ideal” dedi.

"İŞİMİ BİR ARKADAŞA BIRAKTIM"

Murat Anuç, “İstanbul’dan geldim. Bedelli çoğumuz için iyi oldu. Uzun zamandır da bedelliyi bekliyordum. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimi yapıyorum. İşimi 1 sene bırakıp gelmem işlerimin aksaması demektir. 21 gün boyunca işimi bir arkadaşa bıraktım. Kısa zamanda yapıp döneceğim” ifadelerini kullandı.

Berkay Kuru, “Çalışıyordum, mesleğim gereği de şantiyelere gitmem gerekiyor. Devlet tarafından böyle bir imkan sağlanınca kullanalım dedik. Şansıma ilk celp çıktı. Çok güzel bir kanunda yapıldı, işten çıkmak zorunda kalmadım” şeklinde konuştu.

"KISA DA OLSA SONUÇTA ASKER OLUYOR"

Oğlunu askere bırakan Bülent Kuru ise, “Heyecanlıyım. Kısa da olsa sonuçta asker oluyor. İnşallah hem vatana hem de ailesine hayırlı biri olur. Profesyonel askerliğe geçiş yapan bir ülkedeyiz. Bunu herkesin eşit bir şekilde faydalanacağı bir duruma getirmeliler bence” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:55
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Bedelli askerlik
  5. Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı
  6. tek er muharebe eğitimi
  7. yanaşık düzen eğitimi
  8. mekanik nişancılık ve atış eğitimi
  9. temel beden eğitimi
  10. askeri kültür

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