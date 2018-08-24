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Mücahit Küçükyılmaz'dan Ahmet Yavuz'a cevap

Cumhurbaşkanlığı’nda görevli Mücahit Küçükyılmaz, TSK’nın eskiden yaptığı İslam düşmanlığını unutturmaya çalışan emekli asker Ahmet Yavuz’a ithafen, “Edirne’deki Şükrü Paşa Şehitliğine eşim başörtülü olduğu için giremedi. Oysa bir Fatiha okuyup çıkacağız.” mesajını paylaştı.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:26
Mücahit Küçükyılmaz'dan Ahmet Yavuz'a cevap

 yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanlığı personeli Mücahit Küçükyılmaz, Ahmet Yavuz’un skandal ifadelerine cevap verdi. TSK’nın asker maskeli İslam düşmanları tarafından mesken tutulduğu yıllarda, Müslüman askerlere yapılan zulümleri unutturmaya çalışarak, “Kışlalarda kimsenin namazına, orucuna karışılmadı” diyen Ahmet Yavuz’a, Mücahit Küçükyılmaz Twitter hesabından şu cevabı verdi:

Sene 2005. Edirne’deki Şükrü Paşa Şehitliğine eşim başörtülü olduğu için giremedi. Oysa bir Fatiha okuyup çıkacağız. Tartıştığım asker en sonunda ‘Abi benim nişanlım da aynı yenge gibi başörtülü ama kesin emir var, alamam’ deyince geri döndük.

İşte Küçükyılmaz'ın paylaşımı:

AHMET YAVUZ NE DEMİŞTİ?

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, resmi Twitter hesabı üzerinden kendisine sorulan bir soruya skandal bir cevap vererek gerçekleri gizlemişti. TSK’nın eskiden Müslümanlara yaptığı zulümleri unutturmaya çalışan Yavuz, “Kışlalarda başörtüsüne karşı hiçbir kısıtlama olmadı. Türbana karşı olduğu zamanlar oldu. Kimsenin namazına, orucuna asla karışılmadı. Atılanların da hemen hepsi ya tarikat ya da cemaat üyesiydi. Ülke, abartıya teslim oldu.” ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Yavuz'un yalanlarına, gazeteci Kenan Kıran belgeleriyle cevap vermiş, foyasını ortaya çıkarmıştı. 

"Kışlalarda namaza oruca karışılmadı" dedi, belgeleriyle cevabını aldı! Nerede yaşıyorsun paşa?

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 17:26
  1. Edirne
  2. Mücahit Küçükyılmaz
  3. Ahmet Yavuz
  4. TSK
  5. Kenan Kıran

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc15 dk önce
    Bunlar aynen Atalari gibi yalanci, iftiarci inkarcidir. Bunlar ayni Yahudi ler gibi bugün yaptigini aksam veya yarin inkar edenlerdir bakiniz CHP ye.
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