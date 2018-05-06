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AK Parti Kongresin'de salon tıklım tıklım doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi Sinan Erdem Spor Salonu'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:44
AK Parti Kongresin'de salon tıklım tıklım doldu

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için kongrenin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Gündüz saatlerinde trafiğe kapatılan Ataköy bağlantı yoluna kontrol noktaları kuruldu ve kongreye katılacak olan partililer bu kontrol noktalarından geçerek salona gitti.

BİLETLER DAĞITILDI

Katılımcılara parti örgütleri tarafından biletler dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreden önce dışarıda yapacağı konuşmaya katılacaklar ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan kongreye gidecekler için ayrı ayrı bilet veriliyor. Bileti olmayanlara için ise kapıda bilet dağıtılıyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:44
  1. AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi
  2. Sinan Erdem Spor Salonu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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