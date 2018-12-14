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Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da, daha önce kendisinin de bir süre çalıştığı iş yerinde görev yapan kız arkadaşını, mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı- Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kıskandığı için bıçakladığını itiraf eden cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

14 Aralık 2018 Cuma 15:37
Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ANKARA (AA) - Bir süre aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşını, dün akşam mesai arkadaşlarının gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Çankaya'nın Kurtuluş semti Kıbrıs Caddesi'ndeki bir marketin şarküteri bölümünde çalışan Gülseren K., aynı iş yerinde daha önce bir süre beraber çalıştığı Canoğul Y. tarafından mesai arkadaşlarının önünde 44 yerinden bıçaklandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Gülseren K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından annesinin Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrine giden şüpheli, daha sonra Cebeci Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim oldu. Cinayette kullandığı kırmızı saplı bıçağı attığı yeri de gösteren Canoğul Y, ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada ifadesi alınan cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Kıskandığı için öldürmüş

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Canoğul Y, 1.5 yıl önce eşinden ayrıldığını ve söz konusu marketin manav bölümünde bir süre görev yaptığını söyledi.

Çalıştığı markette 10 ay önce işe başlayan Gülseren K. ile duygusal bir yakınlık yaşadıklarını iddia eden Canoğul Y'nin, ifadesinde kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:37
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