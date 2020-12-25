  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kısıtlamayı ihlal eden kadından polis küfür
Yerel

Kısıtlamayı ihlal eden kadından polis küfür

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde bir araç içinde uyuşturucu madde ve silah ile yakalanan kadın, polisin "Neden dışarı çıktınız?" şeklindeki sorusuna küfür ederek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:07:00 -
Kısıtlamayı ihlal eden kadından polis küfür

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkiinde uygulama yapan ekipler, 26 GG 139 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan A.C., K.T., ve Y.R Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, silah, mermi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 9 bin 558 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, K.T., isimli şahıs "Benimle alakası yok, suç duyurusunda bulunurum sana" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

Ayrıca A.C., isimli kadın Neden Çıktınız Sorusuna küfür ederek cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı
Dünya

Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu.
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay