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Korona Virüs

Kısıtlamaya uymayarak bayramlaşmaya giden kişi 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Diyarbakır'da bayramda uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:57:00 -
Kısıtlamaya uymayarak bayramlaşmaya giden kişi 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti.

Filyasyon ekibi harekete geçti

Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide koronavirüs tespit edildi. 

Toprak yolu kullanarak karantinayı ihlal etti

Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken, girişlerine uyarı tabelaları konuldu. Karantina altındaki mahalle görüntülenirken, bir kişinin, aracıyla toprak yolu kullanarak, mahalleden çıkıp, karantina kuralını ihlal ettiği görüldü. 

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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