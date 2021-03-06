Kısıtlamasız ilk cumartesi günü İstanbul'da korkutan görüntüler

Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmasına geçilmişti. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da yollarda trafik hareketliliği yaşandı.

Kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın işlerine gitmeye çalıştıkları görüldü.

​Öte yandan, İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.

İstanbul’un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.