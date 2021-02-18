Kısıtlamaların kaldırılacağı iller hangileri? Hangi illerde kısıtlamalar Kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili alınan kararlar hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

Salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart ayı aşı konusunda çok büyük adımlar atacağım bir ay olacak. Mart başından itibaren illerimiz dört gruba ayırıp düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak adlandıracağız. Kademeli normalleşmeye geçeceğiz. Restoran ve kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iller bazında vaka sayılarına göre kısıtlamaların kaldırılacağını söylemesinden sonra korona yasakların hangi illerde kalkacağı da merak edilmeye başlandı.

Korona yasakların hangi illerde kalacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.

Hangi illerde korona kısıtlamaları kalkmayacak?

Paylaşılan 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, Karadeniz Bölgesindeki sahil illerinde korona vaka sayılarındaki artış dikkatlerden kaçmamıştı. il bazında 7 günlük vaka sayılarına ilişkin tabloya bakıldığında Trabzon’da 228.02, Rize’de 202.44, Ordu’da 194.42, Giresun’da 184.34, Samsun’da 171.29, Tokat’ta 118.52 vaka tespit edildi.

Kısıtlamaların kaldırılacağı iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs tablosunu haftalık olarak açıklamaya başladı. Tabloda vaka sayılarının yüksek olduğu kadar korona vaka sayılarının az olduğu iller de söz konusu. Mart’ın başına kadar vaka sayıları az olan iller vaka saçlarını daha da azaltır ya da artışlar önlenirse bu illerde kısıtlamaların kalkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki hangi illerde kısıtlamalar Kalkacak?

Doğu ve Güneydoğu illeri ise her 100 bindeki haftalık vaka ortalamasına göre listenin sonlarında yer aldı.

Nüfusa oranla ortalama olaarak en düşük koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il şöyle;:

Şırnak korona vaka sayısı kaç?

Zirvedeki 537 bin nüfuslu Şırnak'ta haftalık vaka sayısı 42, günlük vaka sayısı 6 oldu.

Hakkari korona vaka sayısı kaç?

İkinci sırada 280 bin nüfuslu Hakkari yer aldı. Hakkari'de haftalık vaka sayısı 27, günlük vaka sayısı 4 oldu.

Biltis korona vaka sayısı kaç?

3'üncü sırada 350 bin nüfusuyla Bitlis geldi. Bitlis'te haftalık 36 vaka görülürken günlük vaka sayısı da 5 olarak kaydedildi.

Batman korona vaka sayısı kaç?

4'üncü sıradaki 620 bin nüfuslu Batman'da ise haftalık vaka 77, günlük vaka 11 oldu.

Van korona vaka sayısı kaç?

5'inci sırada ise Van geldi. 1 milyon 149 bin nüfuslu Van'da haftalık vaka 171, günlük vaka 24 olarak görüldü.

Mardin korona vaka sayısı kaç?

6'ıncı sıradaki 854 bin nüfuslu Mardin'de ise haftalık 131 vaka, günlük 19 vaka olduğu saptandı.

Muş korona vaka sayısı kaç?

7'inci sırada ise Muş geldi. 411 bin nüfuslu Muş'ta haftalık 67 vaka, günlük 10 vaka görüldü.

Diyarbakır korona vaka sayısı kaç?

8'inci sıradaki 1 milyon 783 nüfuslu Diyarbakır'da haftalık vaka 313 olurken günlük vaka da 45 olarak saptandı.

Kars korona vaka sayısı kaç?

9'uncu sıradaki 284 bin nüfuslu Kars'ta ise 51 haftalık, 7 günlük vaka tespit edildi.

Siirt korona vaka sayısı kaç?

10'uncu sırada ise Siirt geldi. 311 bin nüfuslu Siirt'te haftalık 71, günlük 10 vaka tespit edildi.