Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Uzmanlar tarih verdi!

Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde kişilerin antikor seviyesi göz önüne alınarak, bölgesel olarak normalleşmeye geçilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada İstanbul'da toplu taşıma kullananların antikor seviyesine bir an önce bakılması öneriliyor. Hastalığı geçirenlerin geneli baz alındığında toplumsal bağışıklık yüzde 50 - 60 oranında olabileceği söyleniyor.

Uzmanlar tarih verdi

Vaka sayılarının düşüş göstermesini ardından, uygulanan kısıtlamaların artık kademeli olarak kalkmasını savunan uzmanlar ise, Ocak ayı sonunu işaret ediyor. Ocak sonundan itibaren kısıtlamaların okullardan başlayarak kafe ve restoranların açılması şeklinde kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Her ne kadar normalleşme sürecine gidilmesini isteyen uzmanlar olsa da henüz daha erken olduğu kanaatinde olan uzmanlar da mevcut.