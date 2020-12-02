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Korona Virüs Kısıtlamalar meyvesini vermeye başladı! Koronavirüste sevindiren gelişme
Korona Virüs

Kısıtlamalar meyvesini vermeye başladı! Koronavirüste sevindiren gelişme

Covid-19 tedbirleri kapsamında iki hafta önce hafta sonu kısıtlamalarıyla başlayan düzenleme şimdiden acil servislere nefes aldırdı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Başar Cander, “Tedbirler vaka sayılarının düşmesine yardım etti. Hafta sonu kısıtlamaları acillerdeki yoğunlukları azaltacak. Özellikle gece yoğun olan metropoller için kısıtlama çok iyi oldu. Kısıtlamalarla virüs belini kıracağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 07:54:00 - 2020-12-02 08:19:09
Kısıtlamalar meyvesini vermeye başladı! Koronavirüste sevindiren gelişme

Vaka sayılarının artışa geçmesi kısıtlamaların genişletilmesini de beraberinde getirdi. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yeni kararlarla birlikte acillerdeki yoğunluğun azalacağını söyledi. Cander, “Pandemilerin kendilerine has dalgalanma özellikleri var. 15 gün önce acillerde kaos oldu. Yoğun bakımlarda, acillerde uzun kuyruk fotoğrafları yansıdı. Artan vefat ve ağır hasta sayılarıyla tedbir almak zorundaydık. On gün önceki tedbirler vaka sayılarının düşmesine yardım etti ama karışıklığa da neden oldu. Tamam mekanları kapatıyorduk, ama insanlar açık havalara akın etti. Son bir haftadır kırılma ve vaka sayılarının yatay düzeyde ilerlediğini görüyoruz. Hafta sonu kısıtlamaları acillerdeki yoğunlukları azaltacak. Bu tedbirlerin iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kısıtlamalarla virüs belini kıracağız” dedi.

‘Evde görüşelim’ derseniz sonuç alamayız

Tedbirlerin vatandaşların hayatına dokunması gerektiğinin altını çizen Cander, “Mart ayında aldığımız kısıtlamaların sonunda başarılı olunca Nisan, Mayıs gibi normalleşmeye başladık. Ancak normalleşmede iyi bir tablo çizemedik. Neden böyle oluyor? Hayatımıza dokunmazsa olayın önemini anlayamıyoruz. Kısıtlamalar herkese biraz dokunacak, böyle olunca olayın daha ciddi boyutlarda olduğunu anlıyoruz" dedi. Cander sözlerine şöyle devam etti:

“Bu dönemin Mart ayına göre daha olumsuz bir tarafı var. Kapalı alanı kullanma oranımız çok arttı. Havaların soğumasıyla kışın başlangıcındayız. Ocak ayı her zaman hastalıkların pik yapma zamanıdır. Ev ziyaretleri sokağa çıkamıyorum diye ‘evde görüşelim’ derseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Özellikle gece yoğun olan metropoller için kısıtlama çok iyi oldu. Esnek mesai çok önemli. Hafta sonu bizim için çok değerli. Bunlar en çok virüsle mücadelenin başında geliyor."

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