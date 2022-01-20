Kısıtlamalar kapsamında eğitime 10 gün ara veriler

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitelerin kapatılması kararı ise, sınav takvimi dikkate alınarak üniversite kurum yetkililerine aittir” denildi.

Toplantıda, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün aşı olmadığının ortaya çıkması nedeniyle aşının sürü bağışıklığına ulaşmanın tek yolu olduğu vurgulandı.

Tüm ticari mekanlar ve kamu tesislerinde tedbirlere uyulması gerektiğinin altı çizilerek, bunları ihlal eden mekanların kapatılacağı uyarısı yapıldı.

Toplantıda, Cezayir’e gelen yolcularda çok sayıda vaka tespit edildiği ifade edilerek, kontrole daha fazla önem verilmesi ve gerekirse uçuş sayısının azaltılması gerektiği kaydedildi.