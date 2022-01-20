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Korona Virüs Kısıtlamalar kapsamında eğitime 10 gün ara veriler
Korona Virüs

Kısıtlamalar kapsamında eğitime 10 gün ara veriler

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un dün Bilim Kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından 20 Ocak Perşembe (bugün) gününden itibaren tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 10 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 13:37:00 -
Kısıtlamalar kapsamında eğitime 10 gün ara veriler

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitelerin kapatılması kararı ise, sınav takvimi dikkate alınarak üniversite kurum yetkililerine aittir” denildi.

Toplantıda, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün aşı olmadığının ortaya çıkması nedeniyle aşının sürü bağışıklığına ulaşmanın tek yolu olduğu vurgulandı.

Tüm ticari mekanlar ve kamu tesislerinde tedbirlere uyulması gerektiğinin altı çizilerek, bunları ihlal eden mekanların kapatılacağı uyarısı yapıldı.

Toplantıda, Cezayir’e gelen yolcularda çok sayıda vaka tespit edildiği ifade edilerek, kontrole daha fazla önem verilmesi ve gerekirse uçuş sayısının azaltılması gerektiği kaydedildi.

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