Kısıtlamalar geri mi gelecek? Bayram sonrası kısıtlamalar yeniden mi geri geliyor? Korona yasakları geri mi gelecek?

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Türkiye'nin 21 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Bayramdan sonra kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Ağustos ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Aşılamada son durum ne?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Temmuz 2021 saat 12:54 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39.103.229, ikinci doz aşı sayısı 21.443.163 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64.230.077'e yükseldi. Son günlerde günlük vaka saylarındaki artış önümüzdeki süreçte kısıtlamaların yeniden geri gelmesine neden olur mu? sorusunu da akıllara getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür." uyarısı yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadesini kullandı.

Kısıtlamalar geri mi gelecek?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Aşı olmak istemeyenlerinki büyük cesaret. Ülkemiz için yeni bir tehlike var, Delta varyantı. Sonbahara çift doz aşılarımızı olmuş bir şekilde girmezsek kısıtlamalı hayata geri dönmek zorunda kalabiliriz. Eksik bırakılmış aşılanma, mutasyonlar için de davetiye çıkarmak demek" dedi.

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Önceki toplantı Kurban Bayramı nedeniyle erkene alınmıştı. Bayram sonrası kısıtlamaların yeniden geri gelip gelmeyeceği de Kabine toplantısı sonrası belli olacak. Canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00’a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00’a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte alınan kararla kısıtlama saat 24:00’e çekildi.