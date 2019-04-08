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“Kişisel verilerini muhafaza et geleceğe hükmet” sloganı birinciliği aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ’Kişisel Verileri Koruma Günü’ kapsamında slogan ve makale yarışması düzenledi, ödüller sahiplerini buldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
“Kişisel verilerini muhafaza et geleceğe hükmet” sloganı birinciliği aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ’Kişisel Verileri Koruma Günü’ kapsamında slogan ve makale yarışması düzenledi, ödüller sahiplerini buldu.


Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında yapılan slogan ve makale yarışması sonuçlandı. Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye’de artık kişisel verilerin gelişigüzel işlenemeyeceğini ve paylaşılamayacağını söyledi.Prof. Dr. Faruk Bilir, “Kişisel verilerin korunmasından maksat kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır” diyerek şunları belirtti:


“Şuna karar vermemiz gerekiyor. Biz mi kişisel verilerimizi kontrol edeceğiz yoksa kişisel verilerimiz mi bizi kontrol edecek? Tabi ki bizim kişisel verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hiç yapmam dediğimiz bir davranışı yapmaya, ya da internetten almam dediğimiz bir ürünü almaya zorlanabiliriz. Kişisel verilerin korunmasında insan onuru ve kişilik hakkı bulunmaktadır. Bu koruma mahremiyet ve insan odaklı bir korunmadır. Verilerimin geleceğini kontrol etme yetkisi kendimize aittir. İnsan değerlidir. Dolayısıyla değerli olanın verileri de değerlidir. Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın online platformlarda uğrayacakları mağduriyetler konusunda onları bilinçlendirmek istiyoruz. Teknolojiyi kullanacağız ama bu kullanım bilinçli olmalı. Verilerimizi teslim ederken her zaman iki kez düşünmeliyiz. Özellikle bazı platformlarda mağduriyetlerin yaşandığını görüyoruz. Biz gençlerimize ve çocuklarımıza bu teknolojilerden gelecek suistimalleri bertaraf etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."


Yarışmaların kazananlar 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında düzenlenen liseler arasındaki slogan yarışmasında, Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Duysak, “Kişisel verilerini muhafaza et geleceğine hükmet” sloganıyla birinciliği aldı. Slogan yarışmasında diğer kazananlar ise şu şekilde:


İkinci: “Kişisel verilerinizin nesnesi değil öznesi olun”, İlayda Doğan, Özel Beyoğlu Doğa Anadolu Lisesi.


Üçüncü: “Kişisel verilerimi koruyorum güven içinde yaşıyorum”, Kardelen Emine Ertuğrul, Isparta Gazi Sosyal bilimler lisesi


Dördüncü: “Kişisel verilerinde önemlidir mahremiyet, göster biraz hassasiyet”, Kırşehir Kaman Bilim Sanat Merkezi Mert Can Bektaş


Beşinci: “Kişisel verileri senin hazinendir korunursa sadece senindir.” Barış Boran Bölükçaşı, Keşan Anadolu Lisesi.


Makale yarışmasında birincilik ödülü ise sahipsiz kaldı. Ödül kazanan makaleler ise şunlar oldu:


Üçüncü: Avrupa Birliği Koruma Tüzüğünün Ülke Dışı Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin Uluslararası Hukukta Meşruiyeti, Ufuk Dal


İkinci: Kişisel Verilerin Reklam Amaçlı İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri, Salih Polater.


Yarışmada kazananlara sembolik miktarlarda para ödülü ve kuruma ait yayınlar verildi. Törene Kişisel Verileri Koruma Kurumu çalışanları, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
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