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Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık"

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağının garanti altına alındığını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin en güvenli şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması için hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Koca, "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık. Ayrıca sağlık tesislerini, tahlil ve tetkikler dahil olmak üzere hastaya ait tüm verilerin mahremiyetini korumak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kıldık." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-Nabız hesaplarındaki verilere, kullanıcının gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacağını ve kişilerin gizlilik tercihleri konusunda daha detaylı bilgilendirileceğini aktaran Koca, mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Ebeveynler, çocuklarının sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın erişebilecek. Boşanma halinde, velayet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf da çocuğunun sağlık verilerine ölçülü kısıtlarla erişebilecek.

Bakanlığımızda kullanılan sistemlerde yer alan veriler anonim hale getirilerek sağlık sisteminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temin etmek, sağlık hizmeti sunumuna ilişkin politika ve stratejilere yön vermek, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek olmak ve sağlığa ilişkin ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla kullanılabilecek.

Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerini en güvenli şekilde korumak adına her türlü önlemi alacağız, tüm sağlık kuruluşları ile veri alışverişini siber saldırılara karşı güvenli bir sanal ağ olan KamuNET ile sağlayacağız. Yeni yönetmeliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
  1. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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