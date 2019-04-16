Kısırlık tedavisi doktorunun çocuk sayısı 49’u aşabilir

Hollanda’nın güney şehri Nijmegen’de iki yıl önce 89 yaşında ölen Hollandalı kısırlık tedavi doktoru Jan Karbaat‘ın kısırlık tedavisi gören hastalarda izinleri olmadan kendi spermini kullandığı ve 49 çocuğun babası olabileceği ortaya çıktı.

Tartışmalı dava Hollanda mahkemesinin geçtiğimiz şubat ayında Dr Jan Karbaat’ın DNA testinin kısırlık tedavisi gören ebeveynlere ve çocuklarına verilmesi kararını vermesinden sonra ortaya çıktı. Dr. Karbaat’ın, usulsüzlükler sebebiyle 2009’da kapatılan kısırlık tedavi kliniğinde tedavi ettiği kadınlarda kendi spermini kullanarak 60 civarında çoğun babası olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı.

Dr. Karbaat daha sonra çok sayıda dönerden aldığı sperm örneklerini karıştırdığını itiraf etmişti. Karabaat’ın çocukları olduğundan şüphelenen grup konuyu mahkemeye intikal ettirmiş ve bir kasada tutulan Kabaat’ın DNA profilinin açıklanmasını istemişti.

Karbaat ailesinin avukatları da müvekkillerinin mahremiyetine saygı duyulmasını istemişti. Bununla birlikte yargıçlar çocukların haklarının Karabağ ailesinin haklarının üstünde tuttu. Çocukların avukatı Lara de Witte, "Davacılar yıllar süren belirsizliğin ardından Karabaat’ın çocuklarından biri olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaya başladı" dedi.

Karabaat’ın çocuklarından biri olan Eric Lever bir gazeteye yaptığı açıklamada Karabaat’a kızgın olmadığını belirterek "Doktorun benim annemi aldattığı duygusunu taşımıyorum. Annem kocasından hamile kalamadığı için gerçekten bir çocuk sahibi olmak istedi" dedi. Adı Joey olan başka bir Karabaat çocuğu, "Artık bu dosya kapandı. 11 yıllık araştırmadan sonra hayatıma devam edebilirim. Bunan açıklığa kavuşmasından memnun oldum" dedi.

Davacı Karabaat çocukları Dr. Jan Karabaat’ın 49’dan daha fazla çocuğu olabileceğini belirterek "Dr. Karabaat’a ait olan sperm diğer kliniklere de dağıtılmış" dedi.

Davacı çocuklar örgütü, babalarının Karabaat’ın olduğundan şüphelenen kişilerin Hollanda DNA eşleştirme merkezine yazılı olarak başvurmaları çağrısına bulundu.