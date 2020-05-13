Kısırdöngü siyaset

Türk siyaseti altın çağını yakalayabilmesi için kısırdöngü siyaseti bırakması lazımdır. Bu nasıl olacaktır? Her şeyden önce siyaseti bir rant, eş dosta imkan sağlama yeri değil de, Ülkenin gelişmesi ve milletin refahı için hizmete yarış mekanı olmalıdır. Yarışta olanların önceliği ve temel ilkesi Ülkenin ve milletin gelişmesi ve medeni bir toplum olma mücadelesi olmalıdır. Bu mücadelede öfke, kıskanma ve çelme atma yok, imrenme ve daha iyisini başarma gayreti ve çabası olmalıdır.

Tarih boyunca Ülkemizin gelişmesini istemeyen dış güçler, sürekli Ülkenin kısırdöngü siyasetinden nemalanmışlardır. Kısırdöngü siyaseti Ülkenin gelişmesi ve milletin refah ve medeniyetle olması yerine, Ülkenin varlığından birazda benim grubum nemalansın diyerek, bu yolda yapılacak her şeyi mubah görme anlayışı hakimdir. Bu da Ülkemizin gelişmesini istemeyen dış güçlere kale kapılarımızın sonuna kadar açarak davet etmiş oluyoruz.

Ülkemizin bir ileri bir geri gitmesinin sebebi bu siyasettir. Ülke ve millet sevgisi yerine kendi örgütün menfaatini ülke menfaatinden üstün tutmaktır. Bu neyi getirir, kendisinden olmayan siyasi örgütlerin ülke için yaptığı iyi ve iyi olmayan işlevlerin hepsini aynı kefeye koyarak, farkından olmadan ülkesine ve milletini en büyük kötülüğü yapmış olurlar, çünkü onlar için tek gerçek kendisinin bir an önce iktidar olmaktır. Bunun için tüm yolları mubah görürler.

Türk siyaseti bu çıkmaz sokağı terk etmedikçe; Türkiye’nin olması gereken yerde olmayacağı gibi, Her zaman bir yol kazası yaşama meyli sürekli olacaktır. Bu kısır döngü siyasetten kurtulmak için siyaseti A’den Z’ye kadar yeniden tasarımlamak gerekir.