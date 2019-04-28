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Kışın yatırdıkları minareyi kaldırdılar

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minareyi, çığdan zarar görmemesi için geliştirdikleri sistemle kış aylarında yatıran yöre sakinleri, havaların düzelip yayla sezonunun başlamasıyla yeniden kaldırdı- İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz:- "Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize, Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler"

28 Nisan 2019 Pazar 15:31
Kışın yatırdıkları minareyi kaldırdılar

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Garzavan Yaylası'nda, çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minareyi kışın çığdan zarar görmemesi için "yatıran" yöre sakinleri, havaların düzelmesiyle yeniden kaldırdı.

İlçeye bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 300 metre rakımlı Garzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami minaresiyle dikkati çekiyor.

Yayla sakinleri, çelik varillerden yapılan 7 metre yüksekliğindeki minareyi kışın olumsuz hava koşullarından korumak için ilginç bir çözüm geliştirdi.

Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, bölgede zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı. Yayla sakinleri, baharda havanın düzelmesiyle aynı sistemi kullanarak minareyi tekrar kaldırdı.

Vatandaşlar, minareyi kaldırdıktan sonra açılan yayla sezonunu, karın üstünde kemençe eşliğinde horon oynayarak kutladı.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylada daha önceden çığın bir cami ve minareyi yıktığını anlattı.

Karagöz, "Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Yaptıkları mekanizma ile minareyi kışın yatırıyorlar yazın ise kaldırıyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz'de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesi." dedi.

- "Minare her yıl çığ altında kalıp yıkılıyordu"

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı ise sistemi kurmadan önce her yıl minarenin çığın altında kalıp yıkıldığını belirterek, "Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman kaldırıyoruz." diye konuştu.

- "Bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik"

Yayla sakinlerinden Muhammet Kan da şunları kaydetti:

"Eylül ayında çığ gelip de minareyi yıkmasın diye yatırdığımız minareyi bugün burada yaptığımız şenlikle birlikte ayağa kaldırdık. Daha önce minaremiz üç defa çığ altında kalarak yıkıldı. Biz de bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistem Karadeniz zekasının bir ürünüdür. Minareyi yaparken 7 tane varili birbirine kaynattık. Sonrasında da yaptığımız şerifeyi ve tepede bulunan hilali minareye kaynattık. İlk başlarda yatırıp kaldırması zor oluyordu. Biz de bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yük taşımasında kullanılan teleferik sistemini minareye kurduk."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 15:31
  1. Garzavan Yaylası
  2. İkizdere
  3. minare
  4. Rİze

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