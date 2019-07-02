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Kışın ders çalışıp, yazın koyun kırkıyorlar

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi’nde koyun kırkma sezonu başlarken, Dilara ve Zuhal Çobanoğlu kardeşler yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiriyor.

02 Temmuz 2019 Salı 14:53
Kışın ders çalışıp, yazın koyun kırkıyorlar

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi’nde koyun kırkma sezonu başlarken, Dilara ve Zuhal Çobanoğlu kardeşler yaz tatilini ailelerine yardım ederek geçiriyor.


Erciyes Dağı’nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde koyun kırkma sezonu başladı. Besiciler sabahın erken saatlerinde yüzlerce koyunu kırkmak için işe koyulurken, yünün para etmemesinden dert yanıyor. 30 yıldır besicilik yapan ve geçimini 300 koyun ile sağlayan Nail Çobanoğlu, "Bu mevsimler bizim mahallemizde koyunların kırkılma zamanıdır. Türkiye’nin çeşitli illerinde iklimine ve sıcaklığına göre koyunların kırkılma zamanı değişir" dedi.


Koyunların yünlerinin para etmediğinden dert yanan Çobanoğlu, "Yünlerin kilosu 1 TL. Bir kamyon yünü 600 TL’ye ancak satabiliyoruz. Çocuklarım da bu yoğun zamanda bize yardımcı oluyorlar. Bir yandan okuyor, bir yandan da bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.


17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Zuhal Çobanoğlu ise, "Mevsimi geldiğinde koyunların kırkma işini yapıyoruz. Ailemize yardımcı olarak koyunların sağımını veya arazide koyunları yayarak çobanlık yapıyoruz. Okullar açıldığında ise hafta sonları bu işleri ailece yapıyoruz" dedi.


Bu yıl üniversite sınavlarına giren 18 yaşındaki Dilara Çobanoğlu da veteriner olmak istediğini belirterek, "Aileme yardımcı olmayı çok seviyorum. Üniversite sınavı iyi geçti. Hedefim veteriner olmak, bunu çok istiyorum, çünkü hayvanları çok seviyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:53
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