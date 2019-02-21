0553 313 94 23

Kişi başına düşen araç sayısında Manisa 5’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bin kişi başına düşen araç sayısı bakımından 410 araçla Manisa 5’inci sırada yer aldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:50
Kişi başına düşen araç sayısında Manisa 5’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bin kişi başına düşen araç sayısı bakımından 410 araçla Manisa 5’inci sırada yer aldı. Açıklanan verilere göre ilk sırada 510 araçla Muğla yer alırken, Hakkari 33 araçla son sırada yer aldı.


2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre artarak yüzde 2,9 artaraktoplam 22 milyon 865 bin 921 adede ulaştı. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre Ege Bölgesinde yüzde 2,9 artaraktoplam 3 milyon 897bin 946’ya, Manisa’da da yüzde 2,1 artış göstererek 586 bin 297 adede ulaştığını açıkladı.


Akyol, "Ülkemizde bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla Muğla 510, Burdur 499, Antalya 437, Çanakkale 423 ve Manisa 410 iken, en düşük olan son 5 il sırasıyla Hakkari 33, Şırnak 58, Ağrı 61, Bingöl 62 ve Siirt 63’tür. 2018 yılında ülkemizde bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı 279 iken Manisa’da 410’dur. Manisa ili, bin kişi başına motorlu kara taşıtı sayısında Türkiye’de en fazla taşıta sahip 5. il, Ege Bölgesi illeri arasında ise Muğla’dan sonra 2. il durumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı en yüksek olan il 510 taşıt ile Muğla iken en düşük olan il ise 306 taşıt ile Afyonkarahisar’dır." dedi.


2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 2017 Aralık ayı sonuna göre Türkiye genelinde yüzde 3 artış göstererek 12 milyon 398 bin 190’a, Ege Bölgesinde yüzde 2,6 artış göstererek toplam 1 milyon 827 bin 334’e ve Manisa ilinde yüzde 1,5 artış göstererek 216 bin 376’ya ulaştığını kaydeden Akyol, "Ülkemizde bin kişi başına düşen otomobil sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla Ankara 262, Muğla 213, Antalya 206, Burdur 203 ve İstanbul 192 iken, en düşük olan iller Hakkari 8, Şırnak 8, Ağrı 18, Siirt 21 ve Muş 22’dir. 2018 yılında ülkemizde ve Manisa’da bin kişi başına düşen otomobil sayısı 151’dir. Manisa ili, bin kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye’de en fazla sayıya sahip 29. il, Ege Bölgesi illeri arasında ise 7. il durumundadır." bilgilerini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’ operasyon
    1. Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’..
    2. (Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin..
    3. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
    4. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
    5. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
    8. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
    9. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
    10. Çözüm yerli ve millî ilâçta
    11. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
    12. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
    13. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
    14. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
    15. Kırmızı ışıkta geçen sürücünün..
    16. Döviz kurları
    17. Karlıova’dakarla mücadele
    18. Osmaniye’de okullar arası bilek güreşi
    19. Eski Malezya Başbakanının danışmanına..
    20. Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler..
    21. Estetik ameliyat sonrası genç kızın..
    22. AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan..
    23. 12 Dev Adam’ın rakibi Slovenya
    24. Kartal’da uyuşturucu satan iki kişi..
    25. GRAFİKLİ - Mısır'ın idam sicili ve..
    26. Çin'de bıçaklı saldırı: 11 yaralı
    27. ANFA güvenlik okulu yeni personel..
    28. DP’li belediye başkanı ilçede..
    29. Ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi..
    30. Süzen: "Yerli üretimi güçlendirmeliyiz"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı