Kişi başına düşen araç sayısında Manisa 5’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bin kişi başına düşen araç sayısı bakımından 410 araçla Manisa 5’inci sırada yer aldı. Açıklanan verilere göre ilk sırada 510 araçla Muğla yer alırken, Hakkari 33 araçla son sırada yer aldı.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre artarak yüzde 2,9 artaraktoplam 22 milyon 865 bin 921 adede ulaştı. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2017 Aralık ayı sonuna göre Ege Bölgesinde yüzde 2,9 artaraktoplam 3 milyon 897bin 946’ya, Manisa’da da yüzde 2,1 artış göstererek 586 bin 297 adede ulaştığını açıkladı.

Akyol, "Ülkemizde bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla Muğla 510, Burdur 499, Antalya 437, Çanakkale 423 ve Manisa 410 iken, en düşük olan son 5 il sırasıyla Hakkari 33, Şırnak 58, Ağrı 61, Bingöl 62 ve Siirt 63’tür. 2018 yılında ülkemizde bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı 279 iken Manisa’da 410’dur. Manisa ili, bin kişi başına motorlu kara taşıtı sayısında Türkiye’de en fazla taşıta sahip 5. il, Ege Bölgesi illeri arasında ise Muğla’dan sonra 2. il durumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında bin kişi başına düşen motorlu kara taşıtı sayısı en yüksek olan il 510 taşıt ile Muğla iken en düşük olan il ise 306 taşıt ile Afyonkarahisar’dır." dedi.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 2017 Aralık ayı sonuna göre Türkiye genelinde yüzde 3 artış göstererek 12 milyon 398 bin 190’a, Ege Bölgesinde yüzde 2,6 artış göstererek toplam 1 milyon 827 bin 334’e ve Manisa ilinde yüzde 1,5 artış göstererek 216 bin 376’ya ulaştığını kaydeden Akyol, "Ülkemizde bin kişi başına düşen otomobil sayısı en yüksek olan 5 il sırasıyla Ankara 262, Muğla 213, Antalya 206, Burdur 203 ve İstanbul 192 iken, en düşük olan iller Hakkari 8, Şırnak 8, Ağrı 18, Siirt 21 ve Muş 22’dir. 2018 yılında ülkemizde ve Manisa’da bin kişi başına düşen otomobil sayısı 151’dir. Manisa ili, bin kişi başına düşen otomobil sayısında Türkiye’de en fazla sayıya sahip 29. il, Ege Bölgesi illeri arasında ise 7. il durumundadır." bilgilerini verdi.